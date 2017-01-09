好扯奧客！ 好市多架上沙拉被偷吃

新莊好市多架上沙拉被偷吃。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

2017-01-09 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕新莊好市多7日剛開幕，湧進大批購物人潮，但到了昨天（8日）就有網友發現，在鮮食區的沙拉竟然被偷吃，而且偷吃的民眾還把沙拉容器放回去架上，讓許多人看了大呼不可思議。

網友在「爆料公社」臉書社團PO文表示，昨日晚間9時許，他在新莊好市多鮮食區發現「一顆閃亮的星」，原來是1盒架上沙拉被吃光光，只剩下沙拉醬、1顆番茄和疑似蝦尾的殘渣。

其他網友看到照片後紛紛瞠目結舌，直說「真的有夠扯」、「不可思議」、「好可怕的素質」，也有人指出這不令人意外，因為有客人就是會把壽司拆封食用，或者是在其他大賣場直接把鹹水雞吃下肚，而這些誇張的事時常都在上演。