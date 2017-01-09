| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
出口傳捷報 去年12月出口正成長14％ 台中警車失控 撞上對向公車與轎車 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

好扯奧客！ 好市多架上沙拉被偷吃

新莊好市多架上沙拉被偷吃。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

2017-01-09  14:18

〔即時新聞／綜合報導〕新莊好市多7日剛開幕，湧進大批購物人潮，但到了昨天（8日）就有網友發現，在鮮食區的沙拉竟然被偷吃，而且偷吃的民眾還把沙拉容器放回去架上，讓許多人看了大呼不可思議。

網友在「爆料公社」臉書社團PO文表示，昨日晚間9時許，他在新莊好市多鮮食區發現「一顆閃亮的星」，原來是1盒架上沙拉被吃光光，只剩下沙拉醬、1顆番茄和疑似蝦尾的殘渣。

其他網友看到照片後紛紛瞠目結舌，直說「真的有夠扯」、「不可思議」、「好可怕的素質」，也有人指出這不令人意外，因為有客人就是會把壽司拆封食用，或者是在其他大賣場直接把鹹水雞吃下肚，而這些誇張的事時常都在上演。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 奧客 好市多
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：好扯奧客！ 好市多架上沙拉被偷吃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.