拜會以色列辦事處 竹市光復中學取得諒解

新竹市光復中學去年底在園遊會上進行納粹變裝引發喧然大波，校長程曉銘帶領學生到以色列台北辦事處向代表游亞旭致歉與說明，獲得代表處的諒解，也將進行雙方的教育交流。（圖由光復中學提供）

2017-01-09 11:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光復中學去年底在園遊會上有學生裝扮納粹的軍隊與服裝引發喧然大波，更引起總統府與以色列和德國辦事處的關切與抗議，光復高中校長程曉銘在卸任前帶領學務主任、變裝事件班級導師及學生，6日拜會駐台北以色列經濟文化辦事處，針對變裝主題處理不當表示歉意。駐台北以色列經濟文化辦事處代表游亞旭在聽取光復高中一行人的致歉和說明後，已諒解，期待往後有更多的教育交流。

新竹市光復高中252班導師和學生製作海報送給以色列辦事處，海報上圖像依駐台北以色列經濟文化辦事處的徽章為根，延伸出來的枝葉上寫滿252班學生對此事件的反思，象徵該班學生希望將此事件獲得教訓後並加以開枝散葉，讓台灣的學生和民眾都能更了解納粹屠殺事件，也希望大家能更感同身受猶太人的刻骨銘心之痛。

校長程曉銘也代表光復高中師生，邀請辦事處人員到學校對全校師生公開演講，代表游亞旭也同意，也贈予光復高中師生「猶太信仰之旅」一書，並在封面底題字，期許藉由此書讓大眾記得「大屠殺紀念日」，並理解這場對猶太人甚至全人類而言最可怕的悲劇。

另外也送給學生一本介紹國際義人「何鳳山」的「勇者之光」繪本書，讓學生理解勿漠視他人的痛苦，若有更多像何鳳山這樣的人，這世界將更美好。

雙方最後也談到往後的教育交流，希望光復高中成為宣揚和平與良善意義的起點。駐台北以色列經濟文化辦事處願意提供相關教材，光復高中將會讓這些教材融入在課程教學中，並透過讀書會、講座，或讓學生參加代表處所舉辦的紀念活動，藉此讓每一位學生能更了解此議題，讓台灣民眾能理解背後所象徵和平。