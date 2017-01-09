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台灣無感中國善意？ 網友神比喻被推爆

受兩岸關係停滯影響，中客來台觀光數量縮減。（資料照，記者劉濱銓攝）

2017-01-09  11:10

〔即時新聞／綜合報導〕近來兩岸關係陷入停滯，一名網友在PTT上宣稱中國對台灣釋出那麼多善意，詢問為什麼台灣人無法感受到，結果有一位鄉民神回：「把食物綁在魚絲丟給魚吃，不叫『人類向魚釋出善意』，這叫作『魚餌』」。

有一名網友在PTT以〈（中國）大陸釋出那麼多善意 台灣人都無感〉為題，宣稱中國釋出這麼多善意，還稱只要承認「九二共識」就能改善彼此關係，為什麼台灣人都感受不到，此文引起網友激烈討論，有位鄉民神回，他舉例表示：「把食物綁在魚絲丟給魚吃，不叫『人類向魚釋出善意』，叫作『魚餌』」。

這網友繼續提到，假使中國真的要對台灣釋出善意，就應該將台灣視為對等的政治實體，承認台灣的主權，但中國官方對台態度很明顯，就是想要吞併；就像是人類是把食物給魚吃，卻不能稱為為向魚釋出善意，因為人類心知肚明，是為了把魚吃了，變成自己的營養，強調：「這種聲稱是利益最後會令你消滅的東西，就是餌食」。

這個「餌食」形容被其他鄉民大推是神比喻，「這比喻好傳神」、「本來就是魚餌，那些人不是看不見，是自我洗腦那個不是魚餌」、「人見利而不見其害，魚見餌 而不見其鉤」、「簡單道理卻很深刻」。

相關連結請見：

〈Re: [問卦] 大陸釋出那麼多善意 台灣人都無感？〉

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