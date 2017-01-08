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魔術師表演「呷慶記」 險吞子彈丟小命

魔術師布雷恩表演「嘴巴接子彈」，沒想到過程中出了差錯，子彈差點直接貫穿頭部，布雷恩險些丟了小命。（圖擷取自YouTube）

2017-01-08  23:20

〔即時新聞／綜合報導〕魔術師布雷恩（David Blaine）表演「嘴巴接子彈」，沒想到過程中出了差錯，子彈差點直接貫穿頭部；即使差點丟了小命，布雷恩仍表示未來會繼續這項表演，驚險萬分的過程近日更引發網路熱議。

綜合媒體報導，布雷恩日前在電視台公布自己去年在拉斯維加斯表演「嘴巴接子彈」的影片；影片中，布雷恩戴著牙套、嘴咬金屬小杯，正對眼前的步槍，然後布雷恩用手拉繩扣下步槍板機，子彈發射後，沒有如預期的被金屬小杯子接住，而是直接撞碎了布雷恩口中的杯子、牙套。

布雷恩表示，意外發生時，時間彷彿開始變慢，「當子彈射進杯子，我的耳邊響起高音調響聲，然後感覺喉嚨後面受到撞擊；我感覺子彈會直接穿過我的頭部，而我，必死無疑」。實際上，子彈只擊碎了杯子、牙套，布雷恩幸運的撿回小命。

這段驚險萬分的過程，近日引發網路熱議，網友紛紛留言表示「真是不要命了」、「天呀！嚇壞我了」。布雷恩表示，「嘴巴接子彈」自2010年以來已演出3次，雖然差點丟了小命，但未來仍會繼續這項表演。

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