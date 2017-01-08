事業線落伍啦！ 女性最性感部位是...
2017-01-08 17:05
〔即時新聞／綜合報導〕女性最性感的部位是？根據最新網路調查，豐滿雙胸的事業線已經不夠看，「飽滿翹臀」才是女性最性感部位。
《DailyView網路溫度計》運用「KEYPO大數據關鍵引擎」，從網友熱烈討論的女性身體部位中，找出最性感部位前10名。翹臀壓到性奪冠，其魅力似乎已成了東西方普世價值，根據網友指出，不僅男性朋友相當關注，現在不少女性也透過下肢訓練鍛鍊臀部。
第2、3名分別是「勻稱美胸」和「逆天長腿」。第4名是「A4纖腰」，提到南韓女團「TWICE」成員周子瑜的美腰也超級吸睛。第5名是「修長美指」，以日劇《月薪嬌妻》片尾曲《戀舞》為例，新垣結衣伸手比「1」相當令人注目。
第6名至第10名依序為鮮紅嫩唇、美頸曲線、香肩美人、纖瘦玉臂及翩翩背影。
該調查分析期間為2016年1月9日至2017年1月5日。
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