| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台北大直愛買竄火 警消趕赴灌救 時力林昶佐服務處 遭人抗議砸雞蛋 網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

事業線落伍啦！ 女性最性感部位是...

2017-01-08  17:05

〔即時新聞／綜合報導〕女性最性感的部位是？根據最新網路調查，豐滿雙胸的事業線已經不夠看，「飽滿翹臀」才是女性最性感部位。

《DailyView網路溫度計》運用「KEYPO大數據關鍵引擎」，從網友熱烈討論的女性身體部位中，找出最性感部位前10名。翹臀壓到性奪冠，其魅力似乎已成了東西方普世價值，根據網友指出，不僅男性朋友相當關注，現在不少女性也透過下肢訓練鍛鍊臀部。

第2、3名分別是「勻稱美胸」和「逆天長腿」。第4名是「A4纖腰」，提到南韓女團「TWICE」成員周子瑜的美腰也超級吸睛。第5名是「修長美指」，以日劇《月薪嬌妻》片尾曲《戀舞》為例，新垣結衣伸手比「1」相當令人注目。

第6名至第10名依序為鮮紅嫩唇、美頸曲線、香肩美人、纖瘦玉臂及翩翩背影。

該調查分析期間為2016年1月9日至2017年1月5日。

廣告
  • 根據最新網路調查，豐滿雙胸的事業線已經不夠看，「飽滿翹臀」才是女性最性感部位。（情境照）

    根據最新網路調查，豐滿雙胸的事業線已經不夠看，「飽滿翹臀」才是女性最性感部位。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Dailyview 網路溫度計 DailyView網路溫度計 女性 性感 網路溫度計 翹臀 臀部 身體
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：事業線落伍啦！ 女性最性感部位是...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.