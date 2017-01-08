尾牙宴不吃不可 勞動部：算加班
2017-01-08 06:40
〔即時新聞／綜合報導〕尾牙旺季來了，但根據新的勞基法規定，吃這一頓的尾牙，算不算加班？勞動部指出，如果吃這頓飯不算工作時間，且是員工自由參加，就不算加班，反之，員工若是被規定要出席，則老闆就要支付加班費。
《中國時報》報導引述勞動部政務次長廖蕙芳的話說指出，《勞基法》沒有尾牙的規定，這只是傳統習俗，「通常不會強制一定要參加」，理應屬員工自由參加，所以不管舉辦時間是何時，都不算加班。但重點是，如果員工被強制要求參加，就要視為工作時間，必須依相關規定支付員工加班費。
什麼叫強制出席？報導引述北市勞動局長賴香伶的說法，就是如果員工不參加會被處分，包括「記曠職、影響考績或是所屬部門分數」，就有強制出勤的意味。
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