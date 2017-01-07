李登輝93歲養牛發豪語：3年內讓台灣和牛上市
〔記者花孟璟／花蓮報導〕「阿輝伯」前總統李登輝擁有農經博士學位，高齡93歲，卻嘗試投資生技公司發展養牛事業，多了「畜牧業者」身分，租用花蓮新光兆豐農場牛舍養20頭台灣和牛，他還發豪語：「3年內要讓台灣牛上市」、「希望讓台灣人吃到不輸日本和牛的台灣和牛」。
阿輝伯今天私人行程由李登輝基金會秘書長王燕軍陪同到花蓮，重要任務就是到兆豐農場牛舍區關切養牛事業，他4點抵達農場後，精神奕奕地耗了1個半小時在牛欄內，一邊聞牛屎尿味、一邊從牛隻的起居飲食及生長情形、牛舍如何清理牛排泄物等，詢問得鉅細靡遺，不愧他農業經濟博士頭銜！
原來李登輝去年8月訪問日本石垣島，吃過石垣牛肉後讚不絕口，起心動念「也想在台灣養出這麼好吃的牛」！返台後由李登輝基金會規劃、希望將石垣牛與台灣牛配種，成為「台灣和牛」。
基金會向兆豐農場租用多餘的牛舍，去年9月起開始養牛，還在農場成立「育種學研究所」，準備成立生技公司，籌備處包括李登輝、王燕軍都有掛名，軍職退役的王燕軍還半路出家也成為「育種學研究員」，另請來日本專家中村佐都志協助養牛。
目前農場內共飼養20頭來自陽明山擎天崗的陽明山牛，包括種公牛、母牛都有，目前還是試驗性質，也有請專人照顧牛隻，兆豐農場方面從旁協助，盼研究飼養技術後，協助業者發展肉牛產業。
兆豐農場場長陳泰明說，這些牛隻原本放養在陽明山區擎天崗，體型偏瘦，其中還有幾頭母牛已懷孕，現階段先吃較營養的飼料進行「肥育」，將來若台灣和牛育種實驗成功，不排除投入飼養。
自從成為畜牧業者李登輝本人對養牛事業興致勃勃，10月就曾到兆豐農場「看牛」一次，昨天則是第二次到農場關心他的寶貝實驗牛。
陳泰明透露，李登輝之所以挑中兆豐農場，有一段特殊際遇。原來阿輝伯年輕時曾以農業專家身分，到兆豐農場協助開發及改良，當時的農場仍是花蓮溪的河川砂礫地，為改良土質，農場還得以人工一一挑去大小礫石再用牛車運走，當年的李登輝也曾親自搬過農場的石頭，因此對兆豐農場有一分革命情感。
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標題：李登輝93歲養牛發豪語：3年內讓台灣和牛上市
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