《鼓舞青春，愛無界限》 駁二特區演出

《鼓舞青春，愛無界限》今、明兩天在駁二藝術特區正港小劇場進行三場演出。 （記者張忠義攝）

2017-01-07 15:19

〔記者張忠義／高雄報導〕錄奇劇團與東方設計學院表演藝術學院合作，推出2017年的第一齣大戲《鼓舞青春，愛無界限》今、明兩天在駁二藝術特區正港小劇場進行三場演出，故事架構貼近時代的脈動，與最近台灣社會喧騰一時的婚姻平權爭議有關。

《鼓舞青春，愛無界限》演出更特別邀請國內首屈一指的空空把西非擊鼓樂團加入表演行列，希望透過他們精湛的非洲鼓藝術，更完美地呈現本劇所強調的鼓舞熱情。

這是講述一個破除偏見，認識自己與克服差異的青春敘事，本劇的故事主要集中在展現一位發現自己與其他人不同的年輕人所經歷的心理轉折，反覆辯證關於愛與自我接納的問題。一般而言，這些「不同」帶來的，不僅是實際外在世界的眼光，更重要的或許是因這些眼光而產生的自我否定、膽怯與卑微感。這些負面的情緒，往往讓人失衡，而進入惡性循環的人生。而愛，正是解決這惡性循環的唯一良藥。

錄奇劇團編導張之愷認為，每個人心裡都住著愛，每一個人也都擁有療癒這個世界的力量。只是，可能是因為不擅於表達、不知道應該表達，或者是誤解了愛真正的意義，以致於誤解叢生。如果能真正找到心裡最溫暖的那個部分，人們就會明白，愛是沒有界限的，不管是哪一種認同上的差異，都無法成為障礙。

所以整合了流行舞、現代舞、Krump、非洲舞等舞風，賦予它們不同的象徵意義，每一種舞蹈都似乎扮演著一個角色，反映折射主角的內在世界，這也讓《鼓舞青春，愛無界限》突破了一般劇場作品的侷限，呈現多元熱烈卻不失內涵深度的劇場性。