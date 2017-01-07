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愛天使歲末團圓 學童體驗哈雷樂翻天

2017-01-07  13:43

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣千名夜光天使班學童今天齊聚在斗南田徑場度過開心一天，搭乘哈雷機車、玩遊戲闖關、剪髮、嘗美食，縣長李進勇感謝社會各界關懷學童，讓學童感受到社會的愛。

「愛天使歲末團圓」活動是由豐泰公司總經理許家麒個人發起，除活動費用完全支付，更號召各界人士擔任志工，邀請全縣20鄉鎮市夜天光使班學童到場同樂。

為讓學童學習付出與收穫的觀念，參加學童要完成闖關才能得點數換美食，闖關遊戲有體驗、體能、教育及保健，體驗方面來自台中以南近百位哈雷機車騎士共襄盛舉，提供學童搭乘哈雷機車體驗，來自莿桐的林姓學童坐完哈雷機車開心說，逆風感覺好涼快，感覺像自己在騎，好刺激。

另斗南消防分隊則提供濃煙室及停躺滾消防體驗、雲林牙醫公會現場口腔檢查、多家美髮業者義剪等。

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  • 哈雷機車搭乘體驗，學童好興奮。（記者黃淑莉攝）

    哈雷機車搭乘體驗，學童好興奮。（記者黃淑莉攝）

  • 雲林燈會吉祥物奇萌籽出現。（記者黃淑莉攝）

    雲林燈會吉祥物奇萌籽出現。（記者黃淑莉攝）

  • 雲林燈會吉祥物奇萌籽出現，萌樣吸引許多學童爭相合影。（記者黃淑莉攝）

    雲林燈會吉祥物奇萌籽出現，萌樣吸引許多學童爭相合影。（記者黃淑莉攝）

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標題：愛天使歲末團圓 學童體驗哈雷樂翻天


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