| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮新興路擦撞車禍 1女命喪輪下 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

「甘神父條款」 葉俊榮：徵詢馬偕計畫196人意願

2017-01-06  17:18

〔記者劉婉君／台南報導〕國籍法去年底修正通過，行政院長林全、內政部長葉俊榮今天親赴台南學甲，將國民身分證頒發給伯利恆文教基金會神父甘惠忠，肯定他為台灣53年來的貢獻，成為國籍法修正後第一位取得台灣身分證的殊勳外國人。葉俊榮說，台灣是懂得感恩的國家，類似甘神父對台灣有貢獻的外國人，「馬偕計畫」尚有196人在台灣，可進一步徵詢意願，早一點啟動台灣感恩的列車。

葉俊榮說，甘惠忠神父是新國籍法後，第一次由行政院長的高度，頒發國民身分證給有殊勳的第一位外國人，是我國戶政史上非常重要的日子，原本的國籍法規定，外國人士要入籍台灣，必須先放棄原國籍，新國籍法可說是「甘神父條款」，讓對台灣長期耕耘、有貢獻的人，可以透過簡便的程序，及早完成心願，拿到國民身分證。

葉俊榮表示，台灣因甘神父得到很多恩惠，台灣也是懂得感恩的國家，透過這樣的做法，可以具體實現類似甘神父這樣長期對台灣有貢獻、把心和這塊土地及人民連結在一起者的心願，類似甘神父這樣的人在「馬偕計畫」中有273人，其中有196人還在台灣，雖然享有大眾捷運、博物館等優惠，但這樣還不夠，有了這樣的條款後，可以進一步徵詢相關人員的意願，早一步啟動台灣感恩的列車。

相關影音

廣告
  • 內政部長葉俊榮（右）向甘惠忠神父（左）說明國籍法修法通過的過程。（記者劉婉君攝）

    內政部長葉俊榮（右）向甘惠忠神父（左）說明國籍法修法通過的過程。（記者劉婉君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國籍法 甘神父 身份證
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：「甘神父條款」 葉俊榮：徵詢馬偕計畫196人意願


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.