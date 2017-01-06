「甘神父條款」 葉俊榮：徵詢馬偕計畫196人意願

2017-01-06 17:18

〔記者劉婉君／台南報導〕國籍法去年底修正通過，行政院長林全、內政部長葉俊榮今天親赴台南學甲，將國民身分證頒發給伯利恆文教基金會神父甘惠忠，肯定他為台灣53年來的貢獻，成為國籍法修正後第一位取得台灣身分證的殊勳外國人。葉俊榮說，台灣是懂得感恩的國家，類似甘神父對台灣有貢獻的外國人，「馬偕計畫」尚有196人在台灣，可進一步徵詢意願，早一點啟動台灣感恩的列車。

葉俊榮說，甘惠忠神父是新國籍法後，第一次由行政院長的高度，頒發國民身分證給有殊勳的第一位外國人，是我國戶政史上非常重要的日子，原本的國籍法規定，外國人士要入籍台灣，必須先放棄原國籍，新國籍法可說是「甘神父條款」，讓對台灣長期耕耘、有貢獻的人，可以透過簡便的程序，及早完成心願，拿到國民身分證。

葉俊榮表示，台灣因甘神父得到很多恩惠，台灣也是懂得感恩的國家，透過這樣的做法，可以具體實現類似甘神父這樣長期對台灣有貢獻、把心和這塊土地及人民連結在一起者的心願，類似甘神父這樣的人在「馬偕計畫」中有273人，其中有196人還在台灣，雖然享有大眾捷運、博物館等優惠，但這樣還不夠，有了這樣的條款後，可以進一步徵詢相關人員的意願，早一步啟動台灣感恩的列車。

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