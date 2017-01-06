終於拿到身分證 甘惠忠神父高呼「台灣萬歲！」

甘惠忠神父（中）終於如願拿到台灣的身分證。（記者劉婉君攝）

2017-01-06 15:03

〔記者劉婉君／台南報導〕來台奉獻53年，81歲的甘惠忠神父期盼多年，終於取得台灣的國民身分證，今天下午由行政院長林全親自將身分證交到他手中，拿到夢想已久的證件，甘惠忠興奮地說，「好像作夢一樣。」連續高呼「萬歲，萬歲，台灣萬歲！」

甘惠忠是「國籍法」修正通過後，第一位取得身分證的外籍人士。他說，拿到身分證第一件事就是要「Smile」微笑，也感謝林全親自送來給他。

林全將身分證及戶口名簿交給甘惠忠，並為他說明，肯定甘惠忠對台灣的貢獻。甘惠忠說，他愛台灣人，「因為很有愛心。」他希望可以活到100歲，可以繼續一步一步做事。

內政部長葉俊榮一看到甘惠忠就說，「身分證來晚了，但終於來了！」台南市長賴清德說，「甘神父，你是正港的台灣人了！」

甘惠忠27歲來台，投入特殊教育，致力推動融合教育，接手瑞復益智中心、創辦德蘭、高雄樂仁、和學甲伯利恆文教基金會等機構，對他來說，不論是一般的孩子還是發展遲緩兒，每個孩子都是特別的。