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高鐵通車10年 今天起發售紀念票卡

台灣高鐵推出「十週年紀念票卡組禮盒」。（高鐵提供）

2017-01-05  20:59

［記者黃旭磊／高雄報導］台灣高鐵慶祝通車營運屆滿10週年，推出「十週年紀念票卡組禮盒」及帆布包、文件夾等多款限量紀念商品，今天（5日）起開始販售。

高鐵左營站表示，為與旅客及鐵道同好分享通車10週年喜悅，邀請插畫家許匡匡創作紀念帆布包及高鐵文件夾等限量紀念商品，另外，票卡禮盒包括皮革識別證套及旅遊精選書，可不限區間搭乘兩次 （於今年1月5 -18日期間，搭乘標準車廂自由座） 。

站方表示，從2007年1月5日通車營運到今年1月5日屆滿10年，除了販售票卡，即日起到3月2日於全線12座車站舉辦「十週年特展」，展出籌備期重要里程碑、通車營運等大事紀，空拍照呈現今昔對比地貌改變。

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  • 禮盒外觀有10週年字樣。（高鐵提供）

    禮盒外觀有10週年字樣。（高鐵提供）

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標題：高鐵通車10年 今天起發售紀念票卡


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