長榮航與泰國觀光局合作 共推行銷策略
2017-01-05 23:27
〔記者甘芝萁／台北報導〕政府推展新南向，民間業者也積極搶進。長榮航空今與泰國觀光局於曼谷正式簽署合作備忘錄，未來將透過共同行銷策略，推展泰國觀光，吸引更多美國與加拿大旅客前往當地旅遊。
長榮航空目前每週提供80個航班往返台北和北美，美西的飛航服務包括洛杉磯每日3班、舊金山每日2班、西雅圖每周10班及溫哥華每周5班，在美東方面，紐約每日2班、多倫多每周5班，此外，休士頓每日1班，芝加哥每周4班。而長榮航空台北-曼谷線的旅客中，約有半數來自北美及歐洲，為因應長程線旅客人數成長的需求，長榮航空近期已將台北-曼谷的航班數從每周17班增加為26班。
長榮航空與泰國觀光局今簽屬合作備忘錄，未來將共推行銷策略，發展泰國觀光。泰國觀光局局長育他薩（Yuthasak Supasorn）表示，美洲地區是我們最重要、成長最快的目標市場之一，由於美加與泰國之間目前並沒有直飛航班，長榮航空綿密的飛航網路為北美往返亞洲提供重要的連結。我們將與長榮航空攜手合作，擴大宣傳泰國的旅遊服務，期望自2017年起持續推升旅客人數。
長榮航空發言人柯金成也表示，這份合作協議的簽署，為長榮航空與泰國觀光局的合作樹立嶄新的里程碑，未來雙方除了在短程航線方面加強推廣台灣旅客赴泰國觀光，也將在長程航線的宣傳上，吸引更多北美旅客到泰國度假。
根據統計，從2016年1月至11月，有超過120萬名美洲遊客造訪泰國，比2015年增長了13.36％，其中大約有86萬名旅客來自美國（增加了12.32％），超過21萬人來自加拿大（增加7.31％）。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- Master痛宰中日韓60棋手 又是台灣博士傑作
- 遊戲王卡在美「包緊緊」 日網友：誰會對這東西興奮？
- 北、中部嘉義、金門等8縣市 空氣品質「不良紅」
- 下午四點後 星巴克也賣酒
- 女童天天咬指甲 課業壓力太大啦
網友回應
熱門新聞
- 李詠嫻失智淚崩 艾力克斯：會跟妳再談一次戀愛
- 遼寧艦若進台海 我數百飛彈瞄準警戒
- 美卡爾文森號航艦 將巡弋南海
- 宜蘭前工旅處長 批長埤湖公廁有「陷阱 」
- MLB》陳偉殷下廚有架勢 網友：這手做出來的丸子好貴！（影音）
- 打經典賽未鬆口 建仔：再跟郭總討論
- 自由廣場》留下田町齋場
- 國防授權法案促台美關係？學者：關鍵在如何落實
- 車太鉉自爆恐慌症 服藥4年
- 王少偉和「她」公開了！日本親密搭肩照曝光
- 人口直直落 屏東剩83.5萬 台東22萬人
- 「燭光集會不能代表民意」 朴槿惠要求駁回彈劾
- 北市運動中心 2月中可線上預約
- 虐死表甥女逃3年 「逃不過良心譴責」
- 2米黃金蟒 新園捕獲「大蟲」
- 減少增班壓力 一加一計畫 軍功國小增建教室 附近新設學校
- 不知找黨中央還是黨團溝通 王應傑抱怨引發尷尬
- MLB》自由市場重砲供過於求 全壘打王仍未有歸屬
- WSBL》台元蔡佩真繳「雙十」成績單 率隊退電信
- 自由廣場》被告沒有法庭說謊權
- 深圳公開賽》孔塔晉級四強 距決賽一步之遙
- 問鼎市長？ 藍營議員黃柏霖︰先做好黨部主委
- 蘇嘉全 盼民進黨減少臨會議案
- CES》微星技嘉推電競新品 Q1營收成長15％
- 鐵娘女檢掃蕩賭博電玩 逮獲小黃當「流動金庫」
- 自由廣場》稅改主軸不應是在所得稅率
- 駐歐盟大使閃辭 英恐「硬脫歐」
- 水果供不應求 價格較去年貴2成
- 一家三口同框畫面超美！弦子甜騎老公曬恩愛
- 大潭緊急發電案 須做環差分析
- 滿滿的大蛋白！男子喝下有口感飲料 竟是…
- 威力彩、今彩539 開獎囉！
- 表揚紐倫堡發明展雙金 鄭文燦推產業創新
- 蔡後天出訪4友邦 將與多國元首雙邊會晤
- 青商會幹部 集體入民進黨
- 郭雪芙爆吃小鮮肉 曖昧宮以騰23小時
- 蔬果拍賣員「糶手」 大學生拍紀錄片
- 1例1休沒彈性 賺了休假賠了物價
- 林依晨戲約排到年底 做人要延期
- 「沒存款住頂樓加蓋」吳鳳老婆透露婚前苦日
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：長榮航與泰國觀光局合作 共推行銷策略
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分