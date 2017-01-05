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長榮航與泰國觀光局合作 共推行銷策略

2017-01-05  23:27

〔記者甘芝萁／台北報導〕政府推展新南向，民間業者也積極搶進。長榮航空今與泰國觀光局於曼谷正式簽署合作備忘錄，未來將透過共同行銷策略，推展泰國觀光，吸引更多美國與加拿大旅客前往當地旅遊。

長榮航空目前每週提供80個航班往返台北和北美，美西的飛航服務包括洛杉磯每日3班、舊金山每日2班、西雅圖每周10班及溫哥華每周5班，在美東方面，紐約每日2班、多倫多每周5班，此外，休士頓每日1班，芝加哥每周4班。而長榮航空台北-曼谷線的旅客中，約有半數來自北美及歐洲，為因應長程線旅客人數成長的需求，長榮航空近期已將台北-曼谷的航班數從每周17班增加為26班。

長榮航空與泰國觀光局今簽屬合作備忘錄，未來將共推行銷策略，發展泰國觀光。泰國觀光局局長育他薩（Yuthasak Supasorn）表示，美洲地區是我們最重要、成長最快的目標市場之一，由於美加與泰國之間目前並沒有直飛航班，長榮航空綿密的飛航網路為北美往返亞洲提供重要的連結。我們將與長榮航空攜手合作，擴大宣傳泰國的旅遊服務，期望自2017年起持續推升旅客人數。

長榮航空發言人柯金成也表示，這份合作協議的簽署，為長榮航空與泰國觀光局的合作樹立嶄新的里程碑，未來雙方除了在短程航線方面加強推廣台灣旅客赴泰國觀光，也將在長程航線的宣傳上，吸引更多北美旅客到泰國度假。

根據統計，從2016年1月至11月，有超過120萬名美洲遊客造訪泰國，比2015年增長了13.36％，其中大約有86萬名旅客來自美國（增加了12.32％），超過21萬人來自加拿大（增加7.31％）。

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  • 長榮航空和泰國觀光局今（5）日在曼谷簽署合作備忘錄，長榮航空發言人柯金成（左2）特別致贈泰國觀光局長育他薩（YUTHASAK）（右2）飛機模型，象徵雙方合作成功。（長榮航空提供）

    長榮航空和泰國觀光局今（5）日在曼谷簽署合作備忘錄，長榮航空發言人柯金成（左2）特別致贈泰國觀光局長育他薩（YUTHASAK）（右2）飛機模型，象徵雙方合作成功。（長榮航空提供）

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