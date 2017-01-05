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人窮志不窮！樂隊成員捆黑膠帶充當皮鞋

花蓮化仁國中打擊樂校隊部分成員因家境清寒，無力添購黑皮鞋，上台表演前突發奇想以黑膠帶捆球鞋，讓服裝儀容更為整齊。（記者王峻祺攝）

2017-01-05  12:26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮化仁國中打擊樂校隊成軍不到半年，去年12月參加縣級音樂比賽，有一半成員因家境清寒買不起皮鞋，只好在上台前，硬著頭皮往球鞋上捆滿「黑膠帶」充數，校長梁仲志頓時心酸不捨，頻頻為學生打氣，卻反而得到孩子貼心鼓勵「能有機會上台就很棒了！」讓他差點掉下男兒淚。

化仁國中全校學生共有360人，17個班級總計成立16組社團，目標一班一特色，主要發展棒球、足球及田徑校隊，但礙於缺乏經費，社團指導老師多由學校教師及家長兼任，積極為貧困學子找到學習舞台。

沒有經費不代表不能給孩子機會

「沒有經費不代表就不能給孩子機會！」校長梁仲志說，化仁超過半數學生，因家庭環境因素，缺乏學習自信，但卻有滿滿的藝術及體育天分，去年9月剛成立打擊樂校隊，16名學生克服器材設備的不足，用最克難的學習方式，拿下全縣優等殊榮。

他強調，這群孩子熱愛打擊樂，一對鼓棒、一個打擊板，就能引導他們重新找回自信、發現舞台，縱使要走路到鄰校借樂器、穿著尺寸不合的衣服上場，還是能夠「甘之如飴」的成就一場屬於自己的音樂演出。

上台前互相鼓勵「絕對不會被發現」

梁仲志說，一雙黑皮鞋或許價位不高，但對於清寒學子來說確實無力「再負擔」，他們反而在上台前勇敢不退縮，與指導老師趙純瓏想到用黑膠帶捆球鞋解圍，讓服裝儀容更一致，並互相鼓勵「絕對不會被發現」，臨場應變的創意及知足，令人感動。

打擊樂隊長林富祥說，沒有黑皮鞋沒關係，在台上只專注於節奏，完美演出才是最在乎的事，比賽完就能撕下膠帶，最終還是期待能有專屬的打擊樂器，不用再以「想像」或打枕頭練習，而是能在每一次的排練中，真實聽見親手敲出的聲音。

梁仲志說，礙於經費有限，每筆開銷都要花在刀口上，現階段估計需要80萬元才能完成樂器添購目標，目前將先向民間基金會撰寫計畫申請經費，盼能努力為孩子圓夢，找到適性發展的舞台。

化仁國中位在花蓮市及吉安鄉交界，外界很難將學校與「資源不足」畫上等號，但因學生多數來自弱勢家庭，加上創校僅十多年，經費一直相當拮据，曾培育出多名國內外職棒球選手江少慶、林國裕及鄭鎧文等人的棒球隊，迄今連練習場地都要走到距離學校逾一公里外的中原國小練球，隊員所使用的球棒，不是裂掉就是掉漆，也是用膠帶在龜裂處黏貼固定後繼續使用。

影片由化仁國中提供

花蓮化仁國中打擊樂校隊部分成員因家境清寒，無力添購黑皮鞋，上台表演前突發奇想以黑膠帶捆球鞋，讓服裝儀容更為整齊。（化仁國中提供）

花蓮化仁國中打擊樂校隊成軍不到半年，去年12月參加縣級音樂比賽，有一半成員因家境清寒買不起皮鞋，師生只好在上台前，硬著頭皮往球鞋上捆滿「黑膠帶」充數。（化仁國中提供）

花蓮化仁國中打擊樂校隊部分成員因家境清寒，無力再添購黑皮鞋，上台表演前突發奇想以黑膠帶捆球鞋，讓服裝儀容更為整齊。（記者王峻祺攝）

花蓮化仁國中打擊樂校隊克服器材設備的不足，兩兩共用一鼓，用最克難的練習方式，去年12月拿下縣級音樂比賽打擊樂優等殊榮。（記者王峻祺攝）

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