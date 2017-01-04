3C達人實驗iphone系統漏洞 點進去iMessage就當掉

2017-01-04 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕iphone系統ios8去年起就出現一個大漏洞，只要接收到某一個特定字元訊息，手機就會立刻當機，近日又有人發現只要打開某個特定訊息，iMessage就會當掉，重開機也沒用，只會看到一片白色的畫面。

Youtube上一位國外影音3C達人，在自己的影音頻道「EverythingApplePro」實驗測試蘋果系統的漏洞，發現只要在iMessage中收到「vincedes3.vcf」這個字元連絡人訊息，iMessage就會瞬間當掉，即使重開機也無法改善，畫面出現一片白，完全不能使用，而這個連絡人訊息「vincedes3.vcf」，網路上就下載得到，只要使用iCloud Drive來轉發給其他人，就能讓開啟檔案者的iMessage當機。

3C達人實驗後也發現，受影響的系統從iOS9到iOS10.2.1都有，並且已將問題回報給蘋果公司。專家也告訴中標的人不用太過緊張，因為按下另一個連結就能恢復正常，但還是提醒使用者接收訊息的時候要提高警戒，不要打開來路不明的內容。

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