台大郭明良案 預計13日送交教評會審議
台灣大學爆發生科所教授郭明良論文疑造假案，台大表示將在13日提交台大教師評審委員會審議。（資料照，記者林曉雲攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學爆發生科所教授郭明良論文疑造假案，牽涉校長楊泮池掛名，更讓事件風暴席捲不休，今有教改論壇質疑台大調查公正性，台大表示，相關調查小組絕對獨立，校長並不涉入，但因事涉較廣。
台大郭明良去年被國外媒體爆料，多篇論文的實驗數據圖像涉造假，郭明良承認2008、2016年論文有缺失並自行撤下，也辭去教職負責，但台大校長楊泮池因與郭有多篇論文合作、共同掛名，也身陷論文案之中；目前台大已啟動學術倫理調查機制；教育部、科技部也關注此案，去年要求台大1個月內提交報告。教改論壇今天則召開記者會，質疑台大調查的公正性，恐徇私、官官相護，高高舉起輕輕放下。
台大傍晚除了澄清調查獨立外，也說明目前調查進度，已由生科院、醫學院召開多次會議，預計兩院的調查報告，將在13日提交台大教師評審委員會審議；而該調查結果也會交由這次獨立的「特別委員會」檢視，該會成員以校外、國外學者專家為主，同樣會在13日會議上提出意見，供教評會審議。
台大解釋，校教評會由學術副校長當召集人，除教務長外，再經由11個學院院長及22位各院推選委員，完全獨立運作。
台大聲明全文如下：
國立台灣大學聲明
今日（1/4）媒體報導有關高教論壇記者會質疑本校有關台大教授郭明良研究團隊涉論文造假之調查公正性，特此澄清聲明如下，望各界鑒察：
（一）本校教師評審委員會機制說明
本校設有獨立學術倫理案件處理機制，法定召集人為本校教師評審委員會主席，由學術副校長擔任，成員除教務長外，包含11個學院院長及22位各院推選委員，完全獨立運作。校長並非該會成員，依法亦不涉入學術倫理案件的調查與決議。調查既定程序為：本校教師評審委員會受理後，由案件所屬學院召集相關領域學者專家組成院級調查小組，調查結果將呈報本校教師評審委員會，由本校教師評審委員會依據調查小組的結論做出審查結果與處置。由於本案牽涉較廣，除論文本身涉及之學術倫理問題外，亦因本校楊泮池校長與郭明良教授曾有學術合作，為期審慎，邀請校外賢達組成特別委員會，成員以校外、國外學者專家為主，協助院級調查小組檢視本案及本校教師評審委員會執行職務。
（二）本校教師評審委員會暨學院調查小組工作進度
目前各單位現階段調查進度，分述如下：生命科學院組成之院級調查小組，已召開四次會議（105年11月14日、11月24日、12月8日與12月19日）。醫學院組成之院級調查小組，已召開三次會議 （會議日期為105年11月16 日、12月1日與12月22日）。兩學院調查結果之報告，預計於106年1月13 日提交本校教師評審委員會審議。在此之前，調查結果亦交由特別委員會檢視，於1月13日會議提出意見，供本校教師評審委員會審議。
（三）建立學術倫理防範機制事宜
本校了解社會各界對於本事件以及如何強化學術倫理的關切之情，本校身為臺灣學術界的一份子，更希望在這方面有所作為，以維護我們學術界的聲譽，提振我們的研究貢獻。本校現已成立工作小組，開始研擬預防違反研究倫理行為的機制，我們會就此事與社會各界對話，也會公布我們的方案，向各界請教。
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標題：台大郭明良案 預計13日送交教評會審議
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