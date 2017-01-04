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花蓮近海4.7地震！ 花蓮市震度3級
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花蓮近海4.7地震！ 花蓮市震度3級

下午3時07分，台灣東部近海發生芮氏規模4.7地震，花蓮太魯閣、花蓮市及宜蘭南澳最大震度達3級。（中央氣象局）

2017-01-04  15:31

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4日）下午3時07分，台灣東部近海發生芮氏規模4.7地震，花蓮太魯閣、花蓮市及宜蘭南澳最大震度達3級。

根據中央氣象局的觀測顯示，今天下午3時07分，在花蓮縣政府東偏北方23.8公里處，也就是台灣東部海域發生芮氏規模4.7地震，震源深度42.4公里；花蓮太魯閣、花蓮市及宜蘭南澳最大震度達3級，南投合歡山、彰化二水震度2級，其餘地方1級。

今晨4時56分，台東縣海瑞鄉也發生芮氏規模4.0地震，台東利稻震度有4級。

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