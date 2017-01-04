捐血做公益 紫南宮送雞年錢母

南投縣竹山鎮紫南宮舉辦「捐血作公益一送雞年錢母」活動，民眾參與踴躍，還有媽媽帶著小孩也挽袖捐血。（記者謝介裕攝）

2017-01-04 12:05

〔記者謝介裕／南投報導〕年關在即，南投縣內血荒問題嚴重，所有血型均不足14天的安全庫存量，素有「神明銀行」之稱的竹山鎮社寮里紫南宮，特別舉辦「捐血作公益─送雞年錢母」活動，除週六及週日，在26日農曆小年夜之前的週一至週五期間，民眾只要捐血250cc，便可獲贈銀色錢母1枚，500cc則加贈金色錢母1枚，共為紓解血荒盡分心力。

南投、彰化及台中等3縣市醫療用血，均由台中捐血中心提供，平時各種血型的安全庫存量均為7天，惟因應農曆春節到來，遂將血庫安全庫存量提升到14天，更凸顯血荒問題的嚴重性，尤以A型庫存量最少，已不足7天，因此紫南宮特別舉辦該公益活動，並呼籲民眾踴躍挽袖捐血，讓需要的人適時獲得幫助。

台中捐血中心表示，該中心提供用血單位，合計3縣市、600多家醫療院所，每天平均供應量約1300袋，此次農曆春節假期，該中心照常受理捐血，盼大家秉持「捐血一袋，救人一命」的愛心，不要讓過年成為捐血的空窗期。