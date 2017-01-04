打敗不景氣！六都申請失業給付人數唯桃園下降

2017-01-04 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕受到經濟不氣影響，六都申請失業給付人數攀升，台北市甚到創下2008年雷曼兄弟倒閉以來的新高人數，不過，桃園市則是百業興盛，申請人數減少。

《中國時報》報導，統計去年1到11月申請失業給付人數，台北市創新7年來新高，達到1萬6276人，這還不包含目前正在進行勞資調解的復興航空預計資遣人數；而從2000年至2015年期間，台北市平均每年約1萬5200多人申請失業給付。

另五都去年1至11月申請失業給付人數，新北1萬1824人，較2015全年1萬2838人，差距有限，台南6583人，較2015年全年5524人，多了1059人；高雄市8047人，較2015年7435人多 612人；台中市7066人，較2015年7450人約持平。

而桃園則是打敗不景氣，2016年前11個月失業申請人數7504人，較2015年9369人降低不少。