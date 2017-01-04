和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
2017-01-04 00:48
〔即時新聞／綜合報導〕網民奉為「翟神」的翟本喬所創立的和沛科技，昨天傳出大裁員的消息，讓各界大感訝異，直問到底發生什麼事？今天凌晨零時40分左右，翟本喬終於在臉書發文說明，指他的新創公司和沛科技由於合作夥伴改變了產品規劃，因此必須調整產品線方向。同時也表示資遣人數不會違反法令，資遣方案也優於勞基法，並對離職同仁做最妥善的安排。
翟本喬曾是台大數學系第一屆大學保送生，在美國紐約大學取得博士學位，曾任職於貝爾實驗室、Google及台達電，資歷顯赫的他後來自創和沛科技，主攻企業儲存雲的服務，由於翟本喬經常在網路上評論時事，也被網民奉為「翟神」。此次他一手創立的和沛科技出現大裁員的情況，讓各界議論紛紛。
和沛科技裁員的消息在1月3日傳出後，翟本喬對外只表示稍晚會公開說明，但一直到1月4日凌晨零時40分左右，他才在臉書貼出文章，說明和沛科技所面臨的問題。
翟本喬表示，和沛科技並沒有外傳的有120名員工，資遣的人數不會違反法令，公司是為了配合合作夥伴改變產品規劃，關掉一個還沒有公開的公有雲平台，至於已經有客戶採用的雲端儲存產品線，仍有足夠的人力進行研發、銷售及維護服務。
他同時表示，對於離職同仁會做最妥善的安排，資遣方案也優於勞基法規定，並對不能繼續一起奮鬥的同仁致歉。至於其他的細節，則會在適當的時候讓大家知道。
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