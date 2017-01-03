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認得出這是哪8個字嗎？超強鄉民秒解答

2017-01-03  21:49

〔即時新聞／綜合報導〕有PTT鄉民在八卦板PO出一張廁所內的照片，當中有個看似小型置物架的白色物體，上面的字斑駁不堪，幾乎無法辨認。原PO詢問「有人要挑戰看看的嗎」，沒想到立刻有鄉民秒回「尿杯驗尿管放置架」，超強辨識力讓眾人讚嘆不已。

網友們恍然大悟，原來原PO拍照的地方是醫院廁所，紛紛戲稱解答的二樓鄉民（第二個回覆者）是「醫院廁所系」、「驗尿系」，有人忍不住懷疑「二樓你是你偷撕的吼」。

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  • 有PTT鄉民在八卦板PO出一張廁所內的照片，當中有個看似小型置物架的白色物體，上面的字斑駁不堪，幾乎無法辨認。。（圖擷取自PTT）

    有PTT鄉民在八卦板PO出一張廁所內的照片，當中有個看似小型置物架的白色物體，上面的字斑駁不堪，幾乎無法辨認。。（圖擷取自PTT）

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