靜脈曲張用硬化劑治療 阿嬤腳會抬了

劉阿嬤治療後腳能抬，開心做運動。（記者蔡淑媛攝）

2017-01-03 19:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕80歲的劉阿嬷左腿罹患重度靜脈曲張，潰瘍傷口久久不癒，常抽筋、且嚴重痠脹痛，愛運動的她變得不良於行，又不想手術，經硬化劑泡沫注射治療，刺激病變血管收縮硬化至萎縮，一週後大幅好轉，今天現身分享經驗，還可以抬腿做運動。

劉阿嬤說年輕時做紡織工作，一站就是12小時，退休後雙腿仍然常常覺得痠脹痛，近3年症狀嚴重，左腿又痛又癢，腫脹難耐，而且出現潰瘍性傷口，就醫說是濕疹擦藥無效，朋友報偏方泡草藥也無用，後來確診是重度靜脈曲張，建議手術。

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師林子鈞指出，劉阿嬤靜脈曲張，大隱靜脈病變曲張，血液循環差造成鬱血性濕疹，皮膚黑色素沈澱、硬化破皮，而且血液無法回流而滯留，血管擴張造成痠脹痛，廢物也無法排出代謝，離子和電解子不平衡，引起抽筋，如果惡化傷口感染，甚至可能引起蜂窩性組織炎。

今年10月劉阿嬤接受硬化劑泡沫注射治療，將藥劑與水依比例混合成泡沫施打患部，使血管收縮硬化萎縮，注射後穿著兩週的彈性襪，幫助肌肉放縮、代謝藥物，現在症狀改善消失，終於能舒服走路。

林子鈞說，硬化劑泡沫注射治療不適用兩條靜脈曲張，或臥床、行動不便者。他提醒輕度靜脈曲張像出現青筋就該避免久站久坐、穿彈性襪，睡覺墊枕頭，中度浮出0.5公分、痠脹痛就要就醫評估治療。