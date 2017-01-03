興航勞資爭議未解 工會今起再夜宿國產大樓

復興航空工會到國產實業大樓外進行第二波夜宿行動，林明昇出面負責，解決勞雇爭議 。（記者王藝菘攝）

2017-01-03 16:16

〔記者甘芝萁／台北報導〕復興航空停飛解散後，勞資爭議未歇。興航工會今天再度前往國產實業大樓，進行第二波夜宿行動，並決定夜宿至1月6日。企業工會副理事長龎閔憶說，員工再怎麼心冷，都等不到興航董事長林明昇，等不到合理的資遣費用，要求林家出面負責。

興航工會今發動約50人到國產實業大樓門口，拉白布條，高喊「復興惡性關廠，林家出面負責」、「共體時艱，共你老木」等抗議口號。他們要求林明昇應出席1月6日的第五次大解法協商會議；同時也認為林家大股東讓興航惡性倒閉，勞工及小股東之權益，應優先於林家大股東，可優先分配公司現有資產。

此外，工會也要求，會員應有優惠資遣方案，包括平均工資超過4萬5千8百元者，加發2.5個月，平均工資低於4萬5千8百元者，加發3個月；工會會員應額外給予30萬元。

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