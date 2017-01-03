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「每小時120顆」流星雨今晚到！ 最容易看到地方在這

2017-01-03  16:05

〔即時新聞／綜合報導〕「象限儀座流星雨」將在今晚午夜到來，「天氣即時預報」則在臉書分享其資訊，讓想追流星雨的民眾參考。

天氣即時預報在臉書上表示，流星雨的輻射點升起時間為4日凌晨0時、輻射點升起位置為北北東方、最佳觀測時間為4日凌晨0時至6時，6時後天色漸亮、每小時可視流星數為120顆（可能在60至200間變動）。

天氣即時預報在臉書提醒容易看到流星雨的地方分別為苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、南投、台南、高雄、屏東（小琉球）、外島；碰碰運氣的地方為新竹、台東；很難看到地方為台北、基隆、新北、桃園、花蓮、宜蘭。

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  • 「象限儀座流星雨」將在今晚午夜到來！（圖擷取自天氣即時預報臉書）

    「象限儀座流星雨」將在今晚午夜到來！（圖擷取自天氣即時預報臉書）

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