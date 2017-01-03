桃園今日限定！ 捐血送高麗菜或白菜

桃園市政府衛生局與台灣血液基金會及國際同濟會台灣總會等團體今天在府前廣場發起捐血送高麗菜、白菜活動，活動到今天下午4點、送完為止。 （記者陳昀攝）

2017-01-03 14:15

［記者陳昀／桃園報導］擔心農曆春節鬧血荒，台灣血液基金會將農曆年前一個月訂為「捐血月」，桃園市政府衛生局與台灣血液基金會及國際同濟會台灣總會等團體今天在府前廣場發起捐血送高麗菜、白菜活動，活動到今天下午4點、送完為止。

此外，衛生局邀請有「楊梅吳尊」之稱的人氣消防員陳柏翰代言，號召市民挽袖捐血，即日起到春節期間參與桃園、新竹、苗栗的捐血活動，加入LINE官方帳號「愛捐血」就送觸控螢幕專用擦拭布，兩人同行捐血後上傳臉書，也會贈送小禮物一份。

春節期間，各處捐血服務不休息，桃竹苗捐血點作業時間與相關資訊請至新竹捐血中心官網查詢。