全國最大資源回收站落腳台南 今日亮相
2017-01-03 12:19
全國最大資源回收站落腳台南，今日亮相，由市長賴清德、羅馬尼亞綠色集團與外交部官員共同宣示綠色紀元新年。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕羅馬尼亞台商綠色集團創辦人洪慶齡捐贈南市一座資源智慧回收站，今日在家樂福安平店廣場舉行啟用儀式，市長賴清德感謝綠色集團與環保伙伴協助，促成全國首座時尚回收站落腳台南。
這座在羅馬尼亞創造綠色經濟奇蹟智慧回收站，綠色集團透過羅馬尼亞與台灣經貿文化交流促進協會，捐贈給南市，家樂福公司無償地提供場地。
這座大型資源智慧回收站具有高速光學辨識功能，不同於條碼辨視，不到1秒鐘就可以回收1支寶特瓶，並且自備太陽能供電模組，自給供應電力，符合低碳排放的綠色產品。
賴清德表示，羅馬尼亞近年就靠這樣一座座外觀時尚、實用方便的資源智慧回收站，大幅提升資源回收率，創造相當規模的綠色經濟奇蹟，創造者正是綠色集團（Green Group）創辦人，台商洪慶齡，他用極富科技感的時尚外觀及有價回收的實質誘因，開創資源回收新紀元，吸引人們將垃圾變黃金。
賴清德表示，回收站首創環保與經濟共享模式，民眾做資源回收立即可以獲得等同現金的回饋，今後只要把會積水孳生登革熱病媒蚊的寶特瓶和鋁罐等資收物帶來智慧回收站，就能換成有價的商品折價劵。
洪慶齡表示，回收站模式融入公民參與模式，投入回收品，可選擇兌換或捐給社會公益團體，創造剩餘最大價值。
明日正式啟用，營運時間上午10時至晚上8時，可以回收廢寶特瓶塑膠容器、鐵鋁罐、玻璃瓶、紙類及家電3C等，幾乎涵蓋日常生活中可回收的項目。只要投入3支以上的寶特瓶或鋁罐，就可獲得家樂福安平店贊助的1元商品折價劵。
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