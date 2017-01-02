北埔秘境爆紅 元旦連假人潮比北埔人口多

新竹縣北埔鄉大湖村的六塘休閒谷，紅黃葉、樹幹筆直的落羽松，樹形倒映在農塘，經攝影師之鏡和網軍的巧筆，吸引大批遊客一睹為快。（記者廖雪茹攝）

2017-01-02 21:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣北埔鄉大湖村的六塘休閒谷，紅黃葉、樹幹筆直的落羽松，樹形倒映在農塘，經攝影師之鏡和網軍的巧筆，吸引大批遊客一睹為快，卻也造成僅5、6公尺寬的竹39線嚴重塞車，初估元旦3天假期湧入上萬人，地方人士建議儘量利用平日前往觀賞。

大湖村村長劉金庭表示，大湖以山坡地為主，農塘多達80座，早年盛產樟樹，並製作樟腦油，後來改種茶和石柿，茶業式微後，現以柿餅加工為主要產業；因地廣人稀，人口外流嚴重，地方成立大湖地區農村綜合發展促進會，10多年來致力推動農村改造和生態保育，林相豐富，一年四季展現不同風貌，可觀賞櫻花、桐花和螢火蟲，也是看夕陽的勝地。

爆紅的六塘休閒谷位在柿餅加工廠附近，是促進會最早翻轉的景點，民國92年獲農委會水土保持局營造農村新風貌計畫經費補助，種樹、打造涼亭和步道；考量落羽松兼具水保和觀賞價值，因此在農塘邊栽種16棵。沒想到，這群御林軍不但守護了大湖家園，更意外帶進觀光客。

劉金庭說，六塘休閒谷由何姓、姜姓、黃姓等家族無償提供土地，加上周邊住戶多年來的用心維護，才有今日的成果。高逾10公尺的落羽松，每年11月中旬綠葉轉黃，再由黃轉紅，目前正是最佳觀賞時節，約可持續到農曆年。

落羽松高大筆直的樹形，倒映在農塘，曾有攝影師拍照得獎，加上部落客和網友的轉載，吸引大批遊客湧入。地方推估元旦連假，一天約湧入3、4000人，3天人潮總量比北埔人口還多，但上千輛汽車也癱瘓了竹39線周邊交通。

六塘休閒谷可從竹39線北埔市區，竹東122號縣道員東國中對面或是綠世界等進入；但因路寬僅5、6公尺，會車困難，造成原本就壅塞的北埔和台3線嚴重塞車，車陣動彈不得，警力忙翻天，沿線住戶更抱怨回不了家。

促進會說，因應爆量遊客，將緊急開會研議，擬向沿線地主商借休耕田開闢臨時停車場，爭取增建公廁，同時呼籲大家儘量避開假日。