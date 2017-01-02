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消基會稱《灣生》應退費 遠流嗆：報紙寫錯會退錢？

2017-01-02  14:03

〔即時新聞／綜合報導〕《灣生回家》作者田中實加（陳宣儒）坦承對自己的身世造假，消基會副董事長游開雄表示，此書以作者是灣生後代來吸引讀者購買，已構成廣告不實的情形，民眾可要求退費。對此出版《灣生》的遠流董事長王榮文認為，假如報紙新聞寫錯了「報社會不會退錢？」

據《蘋果日報》報導，王榮文指出，報紙或書籍總會有寫錯的時候，有時是記者或編輯在查證過後，仍受騙刊出錯誤資訊，此時「報社或出版社要負責到什麼樣的狀況？」

王榮文透露，目前尚未接到讀者對此書的相關看法，明日上班後他會進一步去了解。消保處則表示，民眾若有退費需求，可向消保官提起申訴。

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  • 《灣生回家》作者田中實加（陳宣儒）坦承對自己的身世造假，引發消基費與出版社針對退費的口水風波。（圖由牽猴子提供）

    《灣生回家》作者田中實加（陳宣儒）坦承對自己的身世造假，引發消基費與出版社針對退費的口水風波。（圖由牽猴子提供）

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相關關鍵字： 消基會 灣生 灣生回家 王榮文 田中實加 遠流 陳宣儒
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