消基會稱《灣生》應退費 遠流嗆：報紙寫錯會退錢？

2017-01-02 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕《灣生回家》作者田中實加（陳宣儒）坦承對自己的身世造假，消基會副董事長游開雄表示，此書以作者是灣生後代來吸引讀者購買，已構成廣告不實的情形，民眾可要求退費。對此出版《灣生》的遠流董事長王榮文認為，假如報紙新聞寫錯了「報社會不會退錢？」

據《蘋果日報》報導，王榮文指出，報紙或書籍總會有寫錯的時候，有時是記者或編輯在查證過後，仍受騙刊出錯誤資訊，此時「報社或出版社要負責到什麼樣的狀況？」

王榮文透露，目前尚未接到讀者對此書的相關看法，明日上班後他會進一步去了解。消保處則表示，民眾若有退費需求，可向消保官提起申訴。