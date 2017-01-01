墾丁落山風5年來最強 2週「吹傷」10多人

恆春半島的落山風這兩週來異常強勁。（記者蔡宗憲攝）

2017-01-01 00:00

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕落山風是恆春半島「特產」，但這個月的風勢異常強勁，創下5年來10級風最多天數記錄，恆春旅遊醫院兩週內就接獲十幾起被強風吹摔車案例，其中5個重傷骨折，恆春警方特別提醒民眾，騎乘機車、電動車務必慢行。

恆春旅遊醫院最近「風傷」患者多，大多是騎乘機車、電動車，被突然的落山風吹倒摔車，有馬來西亞遊客、海巡人員還有不少在地居民，骨折傷勢多是鎖骨、肱骨及肋骨，最嚴重的至今還坐輪椅在院內治療。

根據恆春氣象站統計，恆春地區12月份有9天瞬間陣風超過輕颱等級（10級），八級陣風超過20天，是5年內最高紀錄，前4年的10級風紀錄錄都不到5天。

恆春氣象站主任薛全義指出，今年強陣風天數激增，但平均氣溫卻近24度，顯示冷氣團並不強勁，推測是今年東北風的角度，造成今年強陣風日數特別多，呼籲民眾外出小心。

恆春旅遊醫院副院長陳明智說，被風吹摔車還在院內治療的女性患者，當時被吹到安全島旁，所幸後方車輛警覺，他也提醒，摔車後如有劇烈疼痛處，不要隨意移動或站立，應儘快求救送醫，以免骨折傷勢加重。

恆春警方表示，墾丁南灣、石牛溪、龍磐、海口尖山及竹坑地區，都屬於落山風強勁的風口，民眾到墾丁旅遊時，騎乘機車務必慢行並戴上安全帽，以免被突來強風影響行車安全。