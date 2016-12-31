| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

桃園跨年晚會 伍佰獻唱30分鐘high翻天

2016-12-31  22:42

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市跨年晚會今晚在桃園區藝文園區熱鬧登場，現場湧入大批歌迷、粉絲，甚至還有人中午就到場觀看彩排，晚會由由黃子佼、翁滋蔓、李懿共同主持，八三夭樂團開唱，藝人羅文裕、伍佰、豆花妹（蔡黃汝）、陳勢安輪流上場演唱，其中，伍佰連續30分鐘的搖滾歌唱更將現場氣氛帶到最高點。

伍佰將白鴿、上帝救救我、釘子花、樹枝孤鳥、愛情限時批、衝衝衝等6首歌曲一氣呵成，時而更換電吉他，高舉雙手要現場民眾一起鼓掌，更是帶動現場氣氛，民眾歡呼聲不斷，不少粉絲更高呼「伍佰、伍佰、我愛你」，伍佰演唱「愛情限時批」邀請台下民眾一起唱，讓現場氣氛更是瘋狂。

偶像歌手豆花妹演唱招牌歌曲壁咚，現場粉絲更是瘋狂，不斷大叫「豆花妹、我愛你」；另外一位偶像歌手陳勢安總共演唱4首招牌歌曲，分別是勢在必行、好愛好散、俱傷、天后，尤其是壓軸「天后」，現場粉絲更是一起唱，展現陳勢安驚人魅力。

主辦單位還安排華航啦啦隊表演，由於表演並不在原先安排的節目當中，讓現場民眾大呼過癮，主持人黃子佼還開玩笑，今天晚上，華航沒有空姐了，因為到桃園表演。

廣告
  • 藝人伍佰連續30分鐘搖滾演唱，讓現場為之瘋狂。（記者謝武雄攝）

    藝人伍佰連續30分鐘搖滾演唱，讓現場為之瘋狂。（記者謝武雄攝）

  • 豆花妹也是人氣歌手（記者謝武雄攝）

    豆花妹也是人氣歌手（記者謝武雄攝）

  • 桃園跨年晚會，湧入大批歌迷、粉絲。（記者謝武雄攝）

    桃園跨年晚會，湧入大批歌迷、粉絲。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伍佰 桃園 跨年 跨年晚會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：桃園跨年晚會 伍佰獻唱30分鐘high翻天


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.