桃園跨年晚會 伍佰獻唱30分鐘high翻天

2016-12-31 22:42

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市跨年晚會今晚在桃園區藝文園區熱鬧登場，現場湧入大批歌迷、粉絲，甚至還有人中午就到場觀看彩排，晚會由由黃子佼、翁滋蔓、李懿共同主持，八三夭樂團開唱，藝人羅文裕、伍佰、豆花妹（蔡黃汝）、陳勢安輪流上場演唱，其中，伍佰連續30分鐘的搖滾歌唱更將現場氣氛帶到最高點。

伍佰將白鴿、上帝救救我、釘子花、樹枝孤鳥、愛情限時批、衝衝衝等6首歌曲一氣呵成，時而更換電吉他，高舉雙手要現場民眾一起鼓掌，更是帶動現場氣氛，民眾歡呼聲不斷，不少粉絲更高呼「伍佰、伍佰、我愛你」，伍佰演唱「愛情限時批」邀請台下民眾一起唱，讓現場氣氛更是瘋狂。

偶像歌手豆花妹演唱招牌歌曲壁咚，現場粉絲更是瘋狂，不斷大叫「豆花妹、我愛你」；另外一位偶像歌手陳勢安總共演唱4首招牌歌曲，分別是勢在必行、好愛好散、俱傷、天后，尤其是壓軸「天后」，現場粉絲更是一起唱，展現陳勢安驚人魅力。

主辦單位還安排華航啦啦隊表演，由於表演並不在原先安排的節目當中，讓現場民眾大呼過癮，主持人黃子佼還開玩笑，今天晚上，華航沒有空姐了，因為到桃園表演。