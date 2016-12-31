好想回家跨年！霧襲杜拜 旅客受困逾20小時

杜拜今（31）日遭到濃霧籠罩，哈里發塔宛如漂浮在雲霧之間；數百位飛往雪梨的旅客，受到濃霧、機械故障等影響，受困杜拜逾20個小時，硬是錯過了雪梨港的跨年煙火。（美聯社）

2016-12-31 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕跨年前夕受困機場，無法回到自己的國家度過跨年夜，對於旅客來說，實在是場可怕的災難；數百位預計飛往澳洲雪梨的旅客，受到濃霧、機械故障、航班調度等的影響，受困杜拜逾20個小時，硬是錯過了雪梨港的跨年煙火。

綜合媒體報導，阿拉伯聯合大公國近日被季節性濃霧籠罩，導致許多航班受影響而延誤，阿聯酋國家氣象中心今（31）日再發布濃霧預警，顯示境內部份地區能見範圍不到100公尺，而杜拜機場周遭的能見度也相當不好，世界最高樓哈里發塔宛如漂浮在雲霧之間。

受到天候、機械故障、航班調度的影響，數百位原訂29日飛往雪梨的旅客，被迫滯留杜拜機場逾20小時，許多旅客今日表示「拜託！我好想回家跨年」、「天啊！就這樣錯過了雪梨的跨年」；而受到濃霧影響，杜拜今日已有航班延遲，也讓許多飛往美國紐約跨年的旅客相當緊張，害怕會錯過跨年夜活動。