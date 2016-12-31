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跨年夜抬頭看看！ 藍綠色彗星告別2016

「45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková」是一顆藍綠色的彗星。（圖取自每日郵報）

2016-12-31  07:07

〔即時新聞／綜合報導〕跨年夜許多地方將放煙火慶祝，但今年宇宙提供了不一樣的煙火，一顆藍綠色的彗星將劃過夜空。

《每日郵報》報導，「45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková」是一顆藍綠色的彗星，大約每5年會返回太陽系，將在英國當地時間31日約晚間6時30分（台灣時間元月1日凌晨2點30分）靠近地球，從新月旁飛過，北半球的民眾有機會一睹美景。美國國家航空暨太空總署（NASA）用充滿詩意的句子說：「彗星和新月一同向2016年道別」。

報導指出，這顆彗星用肉眼不容易看見，可自備望遠鏡，挑選遠離光害的地區，欣賞難得一見的美景。

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