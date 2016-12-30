犧牲自己保住上百台南菁英 他的英雄事蹟你知道嗎？
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市有全台唯一的「正義與勇氣紀念日」，即是紀念受難英雄湯德章，他因堅持不透露名單，保住起碼上百位台南菁英性命，市府已將他蒙難日3月13日制定為紀念日。
「228事件」明年滿70周年前夕，日本報導作家門田隆將出書「湯德章─不該被遺忘的正義與勇氣」，由日本著名角川書店、台灣則由玉山社合作出版，讓這位「台日混血」英雄故事永恆傳世，協助資料收集的文史工作者李文雄，籲請市府將湯德章事蹟納入專篇教材，從本土教育發揚台南民主價值與精神。
李文雄表示，門田隆將研究228歷史10多年，且是中央大學學弟，因緣際會深受湯德章律師勇敢事蹟感動，訪談湯所有相關1手資料，後人口述歷史驗證，可說是首次以說故事方式生動描述，有別於過去湯德章事蹟大都是以文獻史料呈現。
李文雄感歎表示，湯德章一生可說是228歷史在台南重要史頁，現在他的居所被指定名人故居，受難地點民生綠園更名為湯德章紀念公園，文化界也正催生湯德章紀念館收藏其相關史料物品，可是幾乎9成以上年輕一代仍不知湯德章，不乏計程車司機或遊客向他問 ：「民生綠園中山路那尊雕像是誰」，連學生要翻找湯德章資料亦覓覓難尋，市府與民間這麼多年努力，卻沒有產生影響力，關鍵就在於在本土教育未落實，期盼湯的歷史事蹟透過公部門力量推動納入中小學教材，從小培養精神典範。
湯德章父親是奉派來台的日本警察，母親則是台灣婦女，父親雖在噍吧哖事件殉職，但他拼上日治時代第1位台灣籍「警部捕」，後來又赴日本中央大學法學部當「旁聽生」，沒有任何高學歷，排除萬難取得日本高級文官考試，返台擔任律師剛正不阿，而且倍受敬重成為市長候選人之一。
1947年228事件發生，湯德章律師被推任「228事件處理委員會台南分會治安組長」，維持全市治安，卻被當時國民政府軍以莫須有罪名逮補，嚴刑拷打仍堅拒交出參與治安工作人員名單，最後壯烈犧牲。
他在民生綠園遭槍決前不願跪下，還高呼「台灣人萬歲」，這段撼動人心英勇身影， 幾乎存留在7、80歲以上老台南人心目中，昔日許多台南在地優秀菁英倖免於難， 也都在後來的228歷史回憶中作見證。
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