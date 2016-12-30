| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

雲林溪掀蓋工程動土 明年底第一期完工

雲林溪掀蓋工程，今天動土。（記者詹士弘攝）

2016-12-30  18:40

〔記者詹士弘／雲林報導〕不見天日已25年的雲林溪，掀蓋工程今天動土，預計明年底完工，縣長李進勇表示，隨著人文的提升，人們懷念雲林溪原本的面貌，掀蓋後的雲林溪將打造成親水空間，一定會讓斗六變得更美麗。

李進勇表示，因意識到一個城市因有一條迷人的河流而偉大，所以雖然縣府財政困難，仍成立「雲林溪水與綠計畫」推動團隊，以「治水防洪」、「都市再生」、「生態親水」、「產業繁榮」為目標，除將讓加蓋的雲林溪重見天日外，也要將1.8公頃的水泥地轉換為綠地，第一期工程會增加1公頃綠地，營造一個「古都小鎮、水岸風情」的意象面貌。

水利處長許宏博表示，雲林溪掀蓋工程工程分為3期，第一期工程費8158餘萬元，會把已加蓋為停車場的中山路斗六橋至凱旋街牛墟橋段開蓋，改建為明渠，全長約850公尺，將與周邊籽公園及官邸兒童館等設施結合打造，還給斗六市民友善親水空間，第一期工程預計在明年底完工。

許宏博說，雲林溪掀蓋將打造親水空間，為確保水質，需配合雲林溪沿岸污水截流、礫間淨化等工程，在立委劉建國、蘇治芬協助下，分別獲水利署應急工程補助1200萬元，獲營建署補助綠帶景觀改善經費2000萬元，減輕縣庫負擔。

許宏博表示，雲林溪掀蓋工程第二期工程涉及土地徵收及工程費約1.5億元，仍需要中央的支持。

廣告
  • 雲林溪掀蓋工程動土，明年底第一期完工。（記者詹士弘翻攝）

    雲林溪掀蓋工程動土，明年底第一期完工。（記者詹士弘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 動土 雲林溪 雲林溪掀蓋
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：雲林溪掀蓋工程動土 明年底第一期完工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.