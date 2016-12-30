雲林溪掀蓋工程動土 明年底第一期完工

雲林溪掀蓋工程，今天動土。（記者詹士弘攝）

2016-12-30 18:40

〔記者詹士弘／雲林報導〕不見天日已25年的雲林溪，掀蓋工程今天動土，預計明年底完工，縣長李進勇表示，隨著人文的提升，人們懷念雲林溪原本的面貌，掀蓋後的雲林溪將打造成親水空間，一定會讓斗六變得更美麗。

李進勇表示，因意識到一個城市因有一條迷人的河流而偉大，所以雖然縣府財政困難，仍成立「雲林溪水與綠計畫」推動團隊，以「治水防洪」、「都市再生」、「生態親水」、「產業繁榮」為目標，除將讓加蓋的雲林溪重見天日外，也要將1.8公頃的水泥地轉換為綠地，第一期工程會增加1公頃綠地，營造一個「古都小鎮、水岸風情」的意象面貌。

水利處長許宏博表示，雲林溪掀蓋工程工程分為3期，第一期工程費8158餘萬元，會把已加蓋為停車場的中山路斗六橋至凱旋街牛墟橋段開蓋，改建為明渠，全長約850公尺，將與周邊籽公園及官邸兒童館等設施結合打造，還給斗六市民友善親水空間，第一期工程預計在明年底完工。

許宏博說，雲林溪掀蓋將打造親水空間，為確保水質，需配合雲林溪沿岸污水截流、礫間淨化等工程，在立委劉建國、蘇治芬協助下，分別獲水利署應急工程補助1200萬元，獲營建署補助綠帶景觀改善經費2000萬元，減輕縣庫負擔。

許宏博表示，雲林溪掀蓋工程第二期工程涉及土地徵收及工程費約1.5億元，仍需要中央的支持。