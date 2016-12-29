屏縣單親生用獎學金完成高中 「希望」上台大
陳明政透過台大「希望入學」，明年將成台大新鮮人，得知上榜訊息，他興奮傳訊給家人報佳音。（記者陳彥廷攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣立枋寮高中高三生陳明政透過台大「希望入學」核淮進入台大，今天下午他再獲「拾穗計畫」審核可進入清華大學不分系，新年前雙喜臨門令人振奮高興，但未來要怎麼選？陳明政的決定不變，就是到台大實踐大氣科學家的理想！
來自單親家庭的陳明政，他和哥哥及媽媽3人相依唯命，但母親身體不便出門工作，3人靠低收入戶補助過活，讓陳明政的台大之路更顯難能可貴，枋中也因他，締造連兩年都有學生進入台灣首學佳績。
陳明政是土生土長枋寮人，國一曾到崁頂南榮中學就學，但國二轉回枋中，陳明政說，每天往返的通學費用對他們來說是大負擔，通勤又費時，他認為枋中氛圍對他而言是理想讀書環境，每天騎腳踏上下學，節省費用，國中畢業後他雖可上屏中，但決定直升，高二、高三成績還持續進步，曾拿下全校第3名，節儉的他也善用獎學金付學費，校方就表示「他可說是用自己獎學金完成求學路」！
困頓環境下成長，陳明政也比同齡學生更顯內斂穩重，校長陳志偉就讚陳明政成熟又上進，進退有序思緒清晰，善長數理的他，除讀書專心，最後家中電視因「沒人在看」而撤掉，他還參加機關王、積木競賽，科學營隊，高瞻專題競賽等多元課程，去年世界機關王世界賽，他擔綱隊伍中編寫操控程式重任，也不負眾望勇奪冠。
陳家清苦，哥哥陳明達為讓陳明政無後顧之憂，上大學後半工半讀扣掉生活所需全貼補家用，陳明政除感謝哥哥扛下家計的無私付出，也十分珍惜各種機會，用了兩年的智慧型手機就是他上網查資料的最好工具，今天陳明政再從全台600高生中脫穎而出獲清大「拾穗計畫」核淮可入學，得知喜訊後他第一件事就是用智慧型手機向家人傳訊報佳音！
台清雙雙榜上有名，被問到如何抉擇，雖片刻遲疑，但受到地球科學老師啟發甚深的陳明政，對與生活週遭的地球環境變化是非常有興趣，他隨即表示，地球環境變遷越來越快速，鑽研地球科學是他早已鎖定的志向。
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標題：屏縣單親生用獎學金完成高中 「希望」上台大
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