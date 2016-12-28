龍崎掩埋場紛爭未休 挺建派再發聲
2016-12-28 18:40
〔記者洪瑞琴／台南報導〕龍崎區事業廢棄物綜合處理中心開發案爭議不休，繼26日牛埔里長陳永和與反對興建里民共同聲援後，支持興建的里民今日則在高雄市聯合國際職業婦女協會理事長張禾沂出面下，指控陳里長高舉環保旗幟卻違反環保，不顧地方發展與弱勢就業需求，分裂地方感情。
對此，陳永和回應強調真理越辯越明，環保局已為他澄清，所開罰的是逾期申報，這只是文書填報資料的行政作業疏失，與污染無關，反對陣營一再攻擊抹黑，他也針對恐嚇他的人提告，以正視聽。陳永和也回駁張女若要主持正義，直接來跟他求證對質，勿聽信反對派片面之詞，拿不實指控來中傷他和里民情感。
張禾沂表示，她是台南人關心地方事，牛埔人支持興建大有人在，從環保署公開資料上可以查到，陳里長的家族工廠被稽查到違反廢清法而被開罰二次，為什麼被罰？去年的兩個月有申報污泥跟廢活性碳，那麼過去這些年的污泥到底跑去哪裡了？身為環保尖兵，怎麼會自己違反環保法規呢？
他們強調，龍崎牛埔人支持興建，不是區區幾人而已，但遭受不公平待遇，這裡因為土地貧瘠，又缺乏產業，人口外流嚴重，有合法企業將進駐，大多數人便希望安穩尋工作，也有讓子女回鄉就業的期盼。
張禾沂說，龍崎掩埋場建不建，跟她沒關係，但這是經過環評通過，且是國家政策興建處理場，否則將來廢棄物哪裡去？同樣留給下一代垃圾問題，反對陣營表達不同立場，但也不能將贊成的人抹黑成為了小利不顧家鄉的模樣，這點也讓鄉親難以忍受。
另外，對於1位年高九旬阿嬤被邀參加抗議里長活動，事後又聲援陳里長，表示她是被「騙」去的；當事人陳姓婦女今日出面，對造成阿嬤困擾表達歉意，也強調平日生活與阿嬤關懷作陪，並非要騙阿嬤去。
陳永和則表示，阿嬤若自己願意去，那陳女也不用道歉！
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