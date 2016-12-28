放過白海豚！環團籲：離岸風電開發應先遠後近
2016-12-28 16:19
〔記者楊綿傑／台北報導〕攸關再生能源發展的「離岸風電政策」今將送入環評大會做最後審查。但在近岸設立引發環團擔憂已瀕臨絕種，僅剩60隻的保育動物白海豚將滅絕，對於漁業資源保護也有傷害，近10個環團在環保署前陳情，呼籲風場開發應先遠岸、後近岸，並期盼總統蔡英文不要成為第一個讓保育類滅絕的總統。
彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，經濟部所提離岸風力發電政策環評的結論與建議，只有16個參考文獻佐證，其中只有4個跟離岸風電的關鍵字有關，且漁業資源的引用資料更是30多年前的老資料，難道政府都沒有再研究過嗎？她憂心如此無法掌握生態影響情況，風機所在位置包括人工魚礁禁漁區、保護礁區、白海豚重要棲息地、生態相關保護區等，但緩衝保護的禁建區卻完全不足。
台灣蠻野心足生態協會理事長文魯彬說，他不是認為要撤案，政策環評是上位政策，會影響後續個案開發，但目前顯示台灣西部海域生態環境調查資料嚴重不足，尤其是近岸生態豐富，因此建議政策環評應該遠的、生態衝擊小的優先，近岸則先暫緩，等到三至五年後資料齊備，再來進行檢討，別讓發展綠能的美意卻讓白海豚消失。
台灣西海岸保育聯盟研究員吳慧君舉例，歐洲各國離岸風電設置平均離岸45公里，但台灣36個風場平均離岸才19公里左右，更有一半在8公里左右，不能以國內沒技術就要犧牲漁業資源。吳慧君說，雖然似有監測及減緩水下噪音措施，但根據專家經驗這些都是沒有用的，台灣是一個獨立海島，周邊的白海豚僅有西部近海可棲息，無處遷移只好滅絕，她呼籲小英總統重視海洋保育。
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