癌友對藥物不良反應 郭綜合醫院設單一窗口諮詢

2016-12-27 20:44

〔記者王俊忠／台南報導〕郭綜合醫院藥劑科指該院歷年統計與全國不良反應通報中心資料，發現抗腫瘤藥物被癌症患者通報有藥物不良反應，約占所有通報案的三分之一，提醒癌症患者如對藥物有不良反應問題，可直接洽詢該院癌症資源中心，提供單一窗口整合型服務。

郭綜合醫院藥劑科主任馮偉豪表示，衛福部與國健署統計癌症已蟬聯台灣三十四年來十大死因榜首，即每十一分十三秒有一人因癌症死亡，且死亡時鐘有逐年縮短趨勢，隨著癌症個案逐年增加，治療花費從一百年的六六０億元增加到一０四年八一五億元。

在藥物不良反應通報分析，使用在癌症患者的抗腫瘤與免疫調節劑，在所有通報案中約占三分之一。馮偉豪說，這類藥品常見副作用為輕症皮膚搔癢與潮紅，若出現嚴重皮膚不良反應，如史帝芬強生症候群或表皮壞死性溶解症，應立即停藥與回診，如病友服用此藥出現不良反應，藥師會主動通報並在醫令系統註記，避免醫師再開出此藥，必要時會協助患者申請藥害救濟。

為提供癌症患者用藥等各方面問題諮詢，郭綜合醫院設有結合醫師、藥師、社工師、心理師等各領域專家的癌症資源中心，提供單一服務窗口功能，癌友一通電話即可獲得相關服務，不會電話在各部門之間轉來轉去，歡迎癌友致電諮詢（０六）二二二一一一一轉分機一二三八。