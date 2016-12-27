| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台東晚會傳民眾遭槍托打傷 警帶回1人偵辦中 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

癌友對藥物不良反應 郭綜合醫院設單一窗口諮詢

2016-12-27  20:44

〔記者王俊忠／台南報導〕郭綜合醫院藥劑科指該院歷年統計與全國不良反應通報中心資料，發現抗腫瘤藥物被癌症患者通報有藥物不良反應，約占所有通報案的三分之一，提醒癌症患者如對藥物有不良反應問題，可直接洽詢該院癌症資源中心，提供單一窗口整合型服務。

郭綜合醫院藥劑科主任馮偉豪表示，衛福部與國健署統計癌症已蟬聯台灣三十四年來十大死因榜首，即每十一分十三秒有一人因癌症死亡，且死亡時鐘有逐年縮短趨勢，隨著癌症個案逐年增加，治療花費從一百年的六六０億元增加到一０四年八一五億元。

在藥物不良反應通報分析，使用在癌症患者的抗腫瘤與免疫調節劑，在所有通報案中約占三分之一。馮偉豪說，這類藥品常見副作用為輕症皮膚搔癢與潮紅，若出現嚴重皮膚不良反應，如史帝芬強生症候群或表皮壞死性溶解症，應立即停藥與回診，如病友服用此藥出現不良反應，藥師會主動通報並在醫令系統註記，避免醫師再開出此藥，必要時會協助患者申請藥害救濟。

為提供癌症患者用藥等各方面問題諮詢，郭綜合醫院設有結合醫師、藥師、社工師、心理師等各領域專家的癌症資源中心，提供單一服務窗口功能，癌友一通電話即可獲得相關服務，不會電話在各部門之間轉來轉去，歡迎癌友致電諮詢（０六）二二二一一一一轉分機一二三八。

廣告
  • 郭綜合醫院藥劑科藥師表示，癌症患者對藥物有不良反應，該院設有癌症資源中心供癌友諮詢。（記者王俊忠攝）

    郭綜合醫院藥劑科藥師表示，癌症患者對藥物有不良反應，該院設有癌症資源中心供癌友諮詢。（記者王俊忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 癌症 藥物 郭綜合醫院
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：癌友對藥物不良反應 郭綜合醫院設單一窗口諮詢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.