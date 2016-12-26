拆掉老舊游泳池做公園 新北泰山貴子公園落成啟用

2016-12-26 22:02

〔記者李雅雯／新北報導〕泰山區貴子公園位於明志路三段74巷內，占地5238平方公尺；該處原為「泰山鄉立兒童游泳池」，由於兒童游泳池場地老舊、設備陽春，整修成本不符效益，經過市府單位評估後在年初拆除，改建為以童趣育樂為主題的公園，在今天正式啟用。

貴子公園內設有盪鞦韆區、遊樂器材、體健設備、香草植物園，由於整體園區以童趣育樂為主題，現場地面還畫設了跳格子遊戲、牆面以馬賽克磚拼貼出寓言故事、裝飾大型瓢蟲地景，另外還以灌木設計出小迷宮區，營造可愛、活潑氛圍。今天恰逢晴朗好天氣，許多民眾一早就到貴子公園內走踏、嬉戲，滿是笑聲、生氣蓬勃。

新北市政府新建工程處長詹榮鋒在向民眾介紹說明時特別提到，貴子公園內的步道採用了導水鋪面，可以導流雨水進入原土層，在熱天時候能蒸發、散熱，達到調節溫度效用，多餘的雨水則能透過預埋透水軟管存入雨水回收池中，提供公園內的澆灌草木使用。