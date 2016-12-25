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扶輪社學甲辦篩檢 盼偏鄉民眾有「腎利人生」

學甲扶輪社等6社今日舉辦腎臟病篩檢活動吸引420人參加，透過篩檢活動盼偏鄉民眾關心腎臟，創造「腎利」人生。（記者王涵平攝）

2016-12-25  14:32

［記者王涵平／台南報導］學甲扶輪社等6社今日舉辦腎臟病篩檢活動，420人參加，學甲扶輪社長邱庭卉說，台灣洗腎率高，透過篩檢活動盼偏鄉民眾關心腎臟，創造「腎利」人生。

國際扶輪3520地區淡海社、淡水社、七星社、文林社、新中區社及3470地區學甲扶輪社合辦的篩檢活動，吸引大批民眾參加。

邱庭卉說，有10%的患者，直到快要洗腎才知道自己有腎臟病，造成生命危險，因此爭取經費贊助舉辦活動。

篩檢活動包括身高、體重、腰圍、血壓等，以及抽血檢測腎功能（尿素氮、肌酸酐、尿蛋白、eGFR）、血糖、三酸甘油脂、膽固醇（HDL、動脈硬化危機率），驗尿項目包括尿蛋白、尿糖、尿潛血等檢測。衛福部雙和醫院副院長林裕峰、腎臟病防治基金會衛教師吳苡璉也舉辦衛教講座，民眾覺得獲益良多。

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