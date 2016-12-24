耶誕夜送暖！ 中壢中平商圈踩街報佳音
2016-12-24 23:18
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢中平商圈一直是許多年輕學子和外國人士常去的商圈，給人印象如台北的西門町，中平商圈發展協會與中壢基督長老教會合辦為期一個月的公益活動，推出耶誕點燈、天使樹許願、公益市集、耶誕晚會等，受助對象有罕見疾病基金會、啟智技藝訓練中心，希望能幫助眾多弱勢族群共度寒冬。
今晚在中平商圈5層樓高耶誕樹的耶誕晚會，邀請罕病、啟智中心與長照中心的老人、小孩到場同樂，桃園市長鄭文燦、市議員梁為超、王浩宇、彭俊豪、黃傅淑香、市府青年事務局長陳家濬等人同台為罕病者圓夢。
晚會結束後，中平路的踩街走唱報佳音接著登場，一行人浩浩蕩蕩走至中壢火車站，沿途伴隨著商圈店家搭設近500公尺的徒步光廊，象徵著在平安夜裡分享愛與光，也為中平商圈耶誕季創下更多感動。
中平商圈理事長劉柏成表示，中平商圈不僅是中壢站前重要的交通樞紐，更要成為散播愛心的橋樑，先前舉辦中平地球日舊衣回收計畫創下佳績，這次與超過100年歷史的中壢長老教會合辦中平耶誕季，再次讓愛轉動，為桃園注入溫暖與祝福。
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