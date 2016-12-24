| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

耶誕夜送暖！ 中壢中平商圈踩街報佳音

2016-12-24  23:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢中平商圈一直是許多年輕學子和外國人士常去的商圈，給人印象如台北的西門町，中平商圈發展協會與中壢基督長老教會合辦為期一個月的公益活動，推出耶誕點燈、天使樹許願、公益市集、耶誕晚會等，受助對象有罕見疾病基金會、啟智技藝訓練中心，希望能幫助眾多弱勢族群共度寒冬。

今晚在中平商圈5層樓高耶誕樹的耶誕晚會，邀請罕病、啟智中心與長照中心的老人、小孩到場同樂，桃園市長鄭文燦、市議員梁為超、王浩宇、彭俊豪、黃傅淑香、市府青年事務局長陳家濬等人同台為罕病者圓夢。

晚會結束後，中平路的踩街走唱報佳音接著登場，一行人浩浩蕩蕩走至中壢火車站，沿途伴隨著商圈店家搭設近500公尺的徒步光廊，象徵著在平安夜裡分享愛與光，也為中平商圈耶誕季創下更多感動。

中平商圈理事長劉柏成表示，中平商圈不僅是中壢站前重要的交通樞紐，更要成為散播愛心的橋樑，先前舉辦中平地球日舊衣回收計畫創下佳績，這次與超過100年歷史的中壢長老教會合辦中平耶誕季，再次讓愛轉動，為桃園注入溫暖與祝福。

廣告
  • 中壢中平商圈舉辦公益活動，希望能幫助眾多弱勢族群。（記者李容萍攝）

    中壢中平商圈舉辦公益活動，希望能幫助眾多弱勢族群。（記者李容萍攝）

  • 中壢中平商圈踩街報佳音。（記者李容萍攝）

    中壢中平商圈踩街報佳音。（記者李容萍攝）

  • 中壢中平商圈踩街報佳音。（記者李容萍攝）

    中壢中平商圈踩街報佳音。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 報佳音 耶誕 踩街
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：耶誕夜送暖！ 中壢中平商圈踩街報佳音


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.