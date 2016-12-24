2016十大風雲人物排行榜出爐 小英總統奪冠！
2016-12-24 18:24
〔即時新聞／綜合報導〕歲末即將到來，時事網路大數據分析網站整理出2016年10大風雲人物排行榜，分析自2016年1月1日至12月20日止，網友的語意脈絡與情緒等項目，最終結果由總統蔡英文奪下冠軍寶座。
《網路溫度計》於今日公佈2016年10大風雲人物，前5名分別是總統蔡英文、下屆美國總統川普（Donald Trump）、因電郵門等風波而落選的希拉蕊（Hillary Clinton）、台灣首富郭台銘，以及NBA的「小飛俠」布萊恩。
小英總統不僅是中華民國史上首位女性國家元首，也是亞洲地區首位非政治世家出身的女性，她的當選，以及率領民進黨在國會大獲全勝，榮獲第一名；川普堪稱史上最具爭議的美國總統，身兼多重身分雖時常語出驚人遭撻伐，卻也點出美國民眾渴望經濟復甦，其背後所代表的民意不容小覷，因而位居第二。
另外，希拉蕊不僅當過第一夫人、國會議員與國務卿，同時也是美國首位女性總統候選人，選前呼聲大過川普，然而卻因電郵門等醜聞纏身、民調失準，而輸了大選，位居第三；第四是台灣人心中的首富、作風大膽犀利的郭台銘，帶領鴻海、富士康屢次創造事業高峰，今年8月更以3888億日圓，收購日本夏普，入主不久即轉虧為盈。
「小飛俠」布萊恩則名列第五，為湖人效力20年，取得5次總冠軍，總得分更高達3萬3643分，名列NBA中，得分第三高的球員。今年4月，更帶領球隊以101比96獲勝，為籃球生涯劃下完美句點。第6至10名為，台灣史上最強第4棒陳金鋒、因電視劇《太陽的後裔》爆紅的宋仲基、意外入選的黑馬人工智慧AlphaGo、電影巨星李奧納多，以及言語犀利的炎亞綸。
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