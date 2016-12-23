這樣種菜超酷的！ 屏科大BIPV現身
2016-12-23 18:29
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學永續農場內有座綠能溫室，是一棟BIPV（Building-integrated photovoltaics建築整合太陽能）型的二層樓玻璃帷幕建築，溫室結合了光電監控設備，和現代循環式養液栽培技術，從溫室建築本身的太陽光電板集結而來的能量，就能送到溫室內進行灑水降溫、保持溼度等工作，溫室內也透過循環系統，不需要動手除草、施肥、澆水，靠著定時設定就能完成栽種，讓參實驗的學生也直呼「這樣種菜超酷的！」
屏科大綠能溫室內的蔬果，呈現清翠嫩綠外觀，多花菊、百合也展現美麗成果，農園生產系副教授何韻詩說，這棟占地300平方公尺的溫室，為了兼顧採光效果和增加內部利用空間，在單斜面的屋頂上，太陽能發電板以西洋棋盤式的排列方式，讓日光均勻的分佈在溫室內，內部則利用自然光、LED補光，及獨立循環式養液進行蔬果花卉栽培。
何韻詩說，「循環式養液栽培系統」管路，由校內師生自行開發，經過師生們組裝測試，再根據栽培管理上的問題調整改進，植物生長需要的肥料、水，都透過循環管路澆灌在作物上，另外溫室還能夠透過定時灑水系統，控制溫度溼度，讓栽種作業達到省時、省工、有效率，這樣的溫室搭好後，使用個二、三十年都沒問題！
何韻詩指出，由於學校為教學研究平台，目前以「試量產」的規模進行栽種測試，未來希望透過經驗與技術分享，發展環保、穩定又有效率的設施栽培模式，並培育相關人才，帶台灣往科技農業再邁進。
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