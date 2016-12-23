空污新制首現「危險紫」 雲林麥寮測站達244
2016-12-23 16:52
西部空氣品質不良，首次出現「危險紫」。（擷取自環保署空氣品質監測網）
〔記者楊綿傑／台北報導〕空氣品質指標新制（AQI）自今年12月上路後，今出現首次「危險紫」！西部地區從北到南空氣品質普遍不佳，多個縣市AQI都達到「警戒橘」等級，屏東也亮起「不良紅」，不過目前最嚴重的區域出現在雲林麥寮，AQI指數達到244的「危險紫」，對所有族群都「非常不健康」，提醒民眾注意。
根據環保署空氣品質監測網資料，目前在「警戒橘」燈號的地區包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市，外島馬祖及澎湖，對敏感族群不健康。
值得注意的是，雲林麥寮測站出現新制空氣品質指標上路後，首次「危險紫」等級，AQI指數達到244，為目前全台最高，指標污染物為懸浮微粒（PM10）。環保署監資處副處長張順欽說，麥寮地區AQI這麼高是因為風速太強，造成河川揚塵所致。
「危險紫」已達健康警報等級，對所有人都可能產生嚴重影響，因此提醒雲林麥寮地區附近民眾，應該減少活動，必要外出時應配戴口罩，學生也應立即停止戶外活動，敏感族群更是要嚴加注意。
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