蓮華山三聖宮主祀正義之神 吸引軍警、司法人員參拜
2016-12-23 17:50
［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔鎮的飛龍步道環繞著的蓮華山三聖宮已有115年歷史，是座佛、道兼容的地方信仰中心。主神武聖關公，被視為正義之神，很多軍、警、憲、政界、乃至司法人員都會到此參拜，每年農曆6月24日關公生，各地或各「機關」內的分香如新埔分局偵查隊上的關公，當天都會回廟共同慶祝。
三聖宮所祀奉的「三聖公」分別是：武聖關公、「司命帝君」、「孚佑帝君」，其中關公被視為正義之神。除了前述司法警察等執法人員信仰外，因關公也被認為是「武財神」，所以商界人士也很愛拜。
宮主彭瑞德說，有些不好帶的小孩，據說關公也能發揮神力，保佑這些孩子平安長大，所以「契（義）子」滿天下。
二聖是指灶君爺「司命帝君」，為餐飲業者所信仰。三聖則是「孚佑帝君」呂洞賓講的是仙道。
側旁兩殿分別有釋迦牟尼佛、觀世音菩薩、藥師佛、地藏王菩薩，城隍爺、土地公、註生娘娘、地母娘。
這座寺廟位於海拔約兩百公尺高的蓮華山半山腰，就在118號縣道旁，有飛龍步道環繞1圈，健行大約50分鐘，除了前10分鐘路段比較陡具有挑戰性，其他平坦好走，可以俯瞰整個霄裡溪、新埔鎮，天氣好可以看到南寮，是老少咸宜的運動場所。
廟旁有管從山頂而下的山泉水，水質甘甜，很多人在此取水回家飲用，廟前左側的九龍池內則有200多條的錦鯉相當壯觀，是很多長輩帶孫兒餵魚、含飴弄孫場所。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 《灣生》盜圖賣畫、造假身分 文史工作者酸「灣商回家」
- 菲外長：菲美關係處於「岔路口」 川普上任會好轉
- 蔡依林3段情 雙J戀傷最大
- 狼性爆發「狼王子」張軒睿超會賣
- 殘忍！鱷魚遭活生生剝皮做皮包 等5小時才斷氣...
- 失業率連3降 實質薪資仍倒退16年
- 藍正龍《姜老師》帶傷演出 葉星辰遭性騷恐懼是真的
- 中職》打造美式球風 中信兄弟宣布總教練
- 年金國是會議啟動 18％儘速走入歷史
- 「推」不停 川普24小時連3條推特論政
- 等香取慎吾拒同台 SMAP最後直播錄影確定流標
- 人夫床戰小三 元配抓到了
- 利菁戲稱老公許仙 夫妻情趣抓寶可夢
- 宜縣長任期屆滿7周年 林聰賢：堅定政策方向
- 北高行駁回聲請停止執行 國民黨回應
- 潘孟安：屏東明年製造業可增6000個工作機會
- 玉里實施DRTS 公車票價搭小黃
- 月領35K 產學合作實習存百萬不是夢
- 罕見迷鳥角鷿鷈 魂斷台南
- 《台南地院展古蹟構件》清代告示碑 明定禁宰牛龜鱉
- 批退輔會「爛貨」 段宜康：將集中力量「搥」它
- 鄭麗君結婚生子 「意外」成就兩大事
- 不只霧霾防雷射 強國專家：海帶可困美潛艇
- 駭客竊比特幣 泓科損失5千萬
- NBA》談昔日隊友華頓 俠客：他是我唯一沒整過的人
- 揹負4條同袍性命 戰車駕駛楊炎霖得知偵查結果痛哭
- 元旦升旗 加碼八千個名額
- 〈國際現場〉美3大車廠停工 消化小車庫存
- 男子生日趴後酒駕釀禍 賣大麵羹阿婆：命差點沒了
- 青瓦台護士踢爆 朴槿惠注射胎盤素頻率高
- 中桃合作 林佳龍透露常與鄭文燦傳紙條...
- 為了這目標再戰2018！ 柯P表態：努力爭取連任
- W飯店女命案 土豪哥遭境管
- 暗戀前女友 人夫7闖香閨裝針孔
- 2016耶誕專輯11-4：掌握耶誕，你少了這一款？
- 江蕙肘擊惡煞 虎口遭割傷頭撞地
- 《yes123求職網調查》 6成上班族想跳槽 盼薪39K
- 李佳薇陳勢安Erika 嗨玩交換廢物
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蓮華山三聖宮主祀正義之神 吸引軍警、司法人員參拜
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分