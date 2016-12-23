蓮華山三聖宮主祀正義之神 吸引軍警、司法人員參拜

2016-12-23 17:50

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔鎮的飛龍步道環繞著的蓮華山三聖宮已有115年歷史，是座佛、道兼容的地方信仰中心。主神武聖關公，被視為正義之神，很多軍、警、憲、政界、乃至司法人員都會到此參拜，每年農曆6月24日關公生，各地或各「機關」內的分香如新埔分局偵查隊上的關公，當天都會回廟共同慶祝。

三聖宮所祀奉的「三聖公」分別是：武聖關公、「司命帝君」、「孚佑帝君」，其中關公被視為正義之神。除了前述司法警察等執法人員信仰外，因關公也被認為是「武財神」，所以商界人士也很愛拜。

宮主彭瑞德說，有些不好帶的小孩，據說關公也能發揮神力，保佑這些孩子平安長大，所以「契（義）子」滿天下。

二聖是指灶君爺「司命帝君」，為餐飲業者所信仰。三聖則是「孚佑帝君」呂洞賓講的是仙道。

側旁兩殿分別有釋迦牟尼佛、觀世音菩薩、藥師佛、地藏王菩薩，城隍爺、土地公、註生娘娘、地母娘。

這座寺廟位於海拔約兩百公尺高的蓮華山半山腰，就在118號縣道旁，有飛龍步道環繞1圈，健行大約50分鐘，除了前10分鐘路段比較陡具有挑戰性，其他平坦好走，可以俯瞰整個霄裡溪、新埔鎮，天氣好可以看到南寮，是老少咸宜的運動場所。

廟旁有管從山頂而下的山泉水，水質甘甜，很多人在此取水回家飲用，廟前左側的九龍池內則有200多條的錦鯉相當壯觀，是很多長輩帶孫兒餵魚、含飴弄孫場所。