為獨居老人募年菜 文生中學師生上街頭義賣

2016-12-23 13:20

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林縣四湖天主教文生中學教育學生愛的實踐，今天上街頭義賣手工皂及爆米花，為獨居老人勸募年菜，部分師生則是前往社區獨居老人住處幫忙打掃，讓老人們感受過節氣氛也覺得溫馨。

今天雲林沿海的鄉鎮街頭很溫馨，文生中學校長呂松林及多位老師帶領學生，向民眾義賣爆米花、圍巾及手工皂等商品，同時為獨居老人勸募年菜，希望這些銀髮族在過年期間享用大餐，可以感受到家的溫暖，路過民眾反應相當踴躍，部分民眾則是直接捐款贊助文生中學師生善行。

呂松林表示，學校將這個月訂為「愛的實踐週」，鼓勵學生深入社區，以具體行動關懷獨居老人，今天部分學生上街義賣、募款，有些學生則是幫獨居老人打掃住處，或是前往養老院慰問銀髮族，帶給孤寂的老人快樂。