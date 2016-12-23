今明乾爽週末回暖 吳德榮：下週濕冷有「冷氣團強度」

吳德榮表示，今、明兩天西半部啨朗穩定，東半部雲稍多，仍可見陽光，有一點零星降雨的機率。圖為玉山塔塔加紅葉大爆發，天氣好時還能看見玉山主峰（右側尖山）。（資料照，玉管處提供）

2016-12-23 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，因鋒面通過台灣後，東北季風增強，各地溫度逐漸下降。氣象專家吳德榮在「洩天機教室」發文表示，週日、下週一（25、26日）季風減弱，天氣將大幅回暖，到了下週二至五（27至30日）另一波系統影響，冷空氣南下，已有「大陸冷氣團」的強度，加上納坦颱風外圍或殘餘水氣，天氣將變得又溼又冷。

吳德榮表示，今、明兩天受偏乾的東北季風影響，西半部啨朗穩定，北部早晚感覺偏涼微冷，中南部則更為啨朗，但日夜溫差也大。東半部雲稍多，仍可見陽光，有一點零星降雨的機率。

他說，到了週日、下週一季風減弱，天氣逐日大幅回暖，西半部天氣晴朗，高溫可升至28、29度，日夜溫差大；東半部為多雲偶見陽光、局部短暫雨機率逐漸提高。下週二至五則有另一波系統影響，最新模擬資料顯示，在鋒面之後的冷空氣分兩小股南下，已有「大陸冷氣團」的強度，同時南海也有往台灣輸送的颱風外圍水氣，可能給全台灣帶來幾天又濕又冷的天氣型態。