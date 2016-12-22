職籃隊員圖書館裡打球 阿公阿嬤跟著玩
2016-12-22 19:38
職籃隊員與阿公阿嬤一起傳球動健康。（記者翁聿煌攝）
〔記者翁聿煌／新北報導〕蝦米！SBL的職籃隊員竟然在圖書館內打籃球？裕隆籃球隊的球星吳怡斌、吳奉晟及潘冠翰3位球員，今天到新北市立圖書館新店分館，與在場的20多位阿公阿嬤們互動，同時教老人家透過簡單的熱身與傳拍球運動，讓身體更健康，陪伴銀髮長輩一起樂活閱讀「動健康」。
吳怡斌、吳奉晟和潘冠翰3人現身市圖新店分館，講籃球趣事給阿公阿嬤聽，和老人家聊天話家常，同時向銀髮長者推廣運動和健康的重要性，球員們更特別指導銀髮長者們籃球傳接，讓長輩們體驗打籃球，同時活動筋骨，透過簡單的運動，讓身體更健康。
阿公阿嬤們跟著球員開心的玩著籃球遊戲，雖然上了年紀，但仍舊充滿活力與熱情，76歲陳阿嬤說，年輕人願意陪伴我們真的很好，今天這樣跟他們玩在一起，我也變成年輕了，吳怡斌說，能夠陪長輩一起樂活，也是難得的機會。
市圖館長高鵬說，市圖針對高齡者需求，打造友善銀髮閱讀空間，陸續推出多元化高齡閱讀服務，如板橋四維分館「老朋友閱讀日」，為視力不好與不識字的長者唸書與讀報，新店分館與體育處合辦「裕隆球員樂齡陪讀」活動，希望藉由球員們到社區陪伴銀髮長輩一起舒展筋骨，提供高齡長者健康保健知識。
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