| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 生活

職籃隊員圖書館裡打球 阿公阿嬤跟著玩

職籃隊員與阿公阿嬤一起傳球動健康。（記者翁聿煌攝）

2016-12-22  19:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕蝦米！SBL的職籃隊員竟然在圖書館內打籃球？裕隆籃球隊的球星吳怡斌、吳奉晟及潘冠翰3位球員，今天到新北市立圖書館新店分館，與在場的20多位阿公阿嬤們互動，同時教老人家透過簡單的熱身與傳拍球運動，讓身體更健康，陪伴銀髮長輩一起樂活閱讀「動健康」。

吳怡斌、吳奉晟和潘冠翰3人現身市圖新店分館，講籃球趣事給阿公阿嬤聽，和老人家聊天話家常，同時向銀髮長者推廣運動和健康的重要性，球員們更特別指導銀髮長者們籃球傳接，讓長輩們體驗打籃球，同時活動筋骨，透過簡單的運動，讓身體更健康。

阿公阿嬤們跟著球員開心的玩著籃球遊戲，雖然上了年紀，但仍舊充滿活力與熱情，76歲陳阿嬤說，年輕人願意陪伴我們真的很好，今天這樣跟他們玩在一起，我也變成年輕了，吳怡斌說，能夠陪長輩一起樂活，也是難得的機會。

市圖館長高鵬說，市圖針對高齡者需求，打造友善銀髮閱讀空間，陸續推出多元化高齡閱讀服務，如板橋四維分館「老朋友閱讀日」，為視力不好與不識字的長者唸書與讀報，新店分館與體育處合辦「裕隆球員樂齡陪讀」活動，希望藉由球員們到社區陪伴銀髮長輩一起舒展筋骨，提供高齡長者健康保健知識。

廣告
  • 阿嬤也想學職籃球員的單指轉球炫技。（記者翁聿煌攝）

    阿嬤也想學職籃球員的單指轉球炫技。（記者翁聿煌攝）

  • 裕隆球員陪阿公阿嬤一起活動筋骨。（記者翁聿煌攝）

    裕隆球員陪阿公阿嬤一起活動筋骨。（記者翁聿煌攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： SBL 圖書館 老人 職籃 裕隆 銀髮族
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：職籃隊員圖書館裡打球 阿公阿嬤跟著玩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.