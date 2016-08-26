西部復礦案闖關 環評會砲火四射

2016-08-26 20:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕西部復礦爭議持續！羅慶仁、羅慶江礦業用地申請案今送入環保署進行專案審查，吸引環保團體及當地居民與會旁聽，將會議室擠得水洩不通，且持正反意見居民各就地方工作機會及環境破壞嚴重等論點激烈交鋒，最後專案小組決定建議全案進入二階環評審查。

亞泥、羅慶仁、羅慶江在先前審查時被環委認定此三案應合併評估，而今年2月召開第294次環評大會前夕，亞泥宣布撤案，羅慶江及羅慶仁案也縮減開發面積至46公頃左右，因開發面積未達50公頃，故沒有直接打入二階環評。

對於採礦開發，在地的新竹縣政府認為，不管是開採或是噪音方面影響，都已經能有所突破，在能夠提供居民更多就業機會的狀況下，支持採礦案，不過也承諾會要求開發單位遵守環保法規，環保局也將嚴格監督採礦行為的進行。

而今日支持與反對民眾都出席會議，正反意見交鋒。支持民眾大抵認為，復礦可以為附近社區帶來工作機會，解決人口老化外流、社區經濟凋敝的狀況。范姓民眾即表示，希望開礦後，優先錄取當地居民任職，並支援地方建設。鍾姓民眾則說，希望採礦區作好環境保護，透過專家及政府一起把關監督。

反對民眾則著眼於未來可能造成之災害，以及環境受到破壞程度難估計等面向表述意見，劉姓民眾說，舊礦場根本都沒做好植生復育，未來也不值得期待，他直接建議駁回或進二階環評。住在當地5、60年的林小姐說，他們家距離土石鬆軟處僅200公尺，很擔心土石流，希望環評委員為居民著想。

新竹縣議員周江杰則感嘆此案造成當地金山里與玉山里民眾的對立，他質疑縣政府根本就是跟開發方站在一起，並呼籲等到水泥政策環評討論之後再審查此案。

關心的環團也到場發表意見，地球公民基金會研究員潘正正說，此案雖然造成地方撕裂，但兩方共同關切的都是環境維護的把關，而事實上，開發方所提供的工作機會，只有15年，且開發地點處在土石流潛勢區，應該把社會影響評估、水泥政策環評都考慮進去。

環保署副署長詹順貴則認為，當時開發單位以撤案及減少開發面積規避進入二階環評，如果再繼續容忍這種事，環評制度將毀於一旦，他認為此案已達濫用權利的階段，應該進入二階環評。

而環評委員經過一番討論後做出決議，因採礦開發目前資料無法釐清是否有影響重大環境之虞，且部分資料尚不明確，建議進入二階環評，開發單位後續並應提出包括該地是否為原民棲地、生態保護措施及植生復育策略、調查基地地質構造，以及落實鄰近聚落說明及溝通等項目說明。