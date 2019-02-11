春節期間 美英股漲 德日疲軟

2019-02-11

〔編譯盧永山／綜合報導〕台股春節封關期間（一月三十日至二月八日），全球主要股市表現兩樣情，美股三大指數漲多後小幅拉回，英國股市大漲，德國股市則大跌，主要受到美中貿易談判恐難在期限之前達成協議、英國脫歐談判僵局出現轉機、德國兩大商業銀行可能合併影響。

由於美國聯準會（Fed）在一月底的政策會議後宣布，未來任何利率行動將保持「耐心」，還暗示採用靈活的縮表路徑，加上川普表示，美中於華府舉行貿易談判後雖未敲定協議，但已有重大進展，無須將三月二日談判期限延長，市場認為美中有機會在談判期限前達成協議，美股受此激勵而走高。

但川普七日在白宮表示，不會在三月二日前與中國國家主席習近平會面；白宮首席經濟顧問庫德洛同日指出，雖然川普對美中達成協議表示樂觀，但美中貿易談判距離達成協議仍有「相當大距離」，因此川習會的時間尚未確定。

美中貿易談判結果的不確定性升高，使得在台股封關期間，道瓊工業指數的漲幅略微壓回至上漲二．一四％；史坦普五○○指數漲幅縮至二．五％；以科技股為主的那斯達克指數，因有蘋果上季財報優於預期加持，漲幅達三．八四％；日經二二五指數則下跌一．一％。

在歐洲股市方面，由於距離英國脫歐生效日不到五十天，英國首相梅伊雖然在爭取歐盟同意修改脫歐協議內容踢到鐵板，卻傳出她將與愛爾蘭總理瓦拉德卡開會，商討英國脫歐之後北愛爾蘭邊界問題，並且爭取英國國會同意將脫歐時程延期，英國股市在台股春節封關期間大漲三．四七％。

德國股市在台股封關期間大跌二．七八％，因傳出德國政府有意將陷入營運危機的德意志銀行和德國商業銀行整併，加上十二月工業訂單回跌、歐盟調降歐元區成長前景等因素影響。

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